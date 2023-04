Arcane Season 2 wird dieses Jahr nicht erscheinen

Die zweite Staffel von Arcane wird laut Nicolo Laurent, CEO von Riot, nicht in diesem Jahr erscheinen und wird nicht vor mindestens 2024 erscheinen.

In einem Interview mit League of Legends-Kommentator Guan Ze Yuan sagte Laurent, dass es ein paar Gründe gibt, warum wir die Show in diesem Jahr nicht sehen werden. "Ich habe gerade die dritte Folge der zweiten Staffel vor meinem Flug gesehen", sagte er. "Es ist noch nicht fertig und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, Sie wollen die Qualität. Wir wollen uns einfach nicht beeilen. Das braucht Zeit. Das ist der gute Grund. Der schlechte Grund ist, ehrlich gesagt, dass wir nicht wussten, ob die erste Staffel ein Erfolg werden würde, also haben wir die zweite Staffel erst danach begonnen." "Wir haben ein bisschen gewartet, und jetzt zahlen wir den Preis. Also wird es leider nicht in diesem Jahr sein."

Dies wird ein ziemlicher Schlag für Fans von Riots Zeichentrickserie sein, aber es ist gut zu wissen, dass sich das Unternehmen auf die Qualität von Staffel 2 konzentriert, anstatt es nur zu überstürzen.

