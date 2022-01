Arcane: Riot Games bespricht Fokus auf Jinx, gibt Hinweis zum Schauplatz von Staffel 2

HQ

Mit der Netflix-Produktion Arcane konnte das französische Produktionsstudio Fortiche die Welt im Sturm erobern und sogar Fans beeindrucken, die mit League of Legends und der Welt Runeterra normalerweise nichts anfangen können. Über den Erfolg der Animationsserie wollten wir mit Maye Mac-Swiney von Riot Games sprechen, als wir sie kürzlich auf dem Fun & Serious Game Festival 2021 in Bilbao, Spanien, getroffen haben. Wir wollten von der Managerin im Interview erfahren, nach welchen Kriterien Fortiche Productions die spezifischen Regionen und Charaktere ausgewählt hat, die in der ersten Staffel von Arcane aufgetreten sind.

"Ich habe keine Details darüber, warum diese Regionen ausgewählt wurden, aber ich kann euch sagen, dass Jinx wahrscheinlich einer der ikonischsten Charaktere von League of Legends ist", hält Mac-Swiney im Video fest. "Jinx wurde, wenn ich mich nicht irre, etwa im Jahr 2016 ins Leben gerufen und sie wurde von einem Musikvideo begleitet, das Fortiche bereits für uns anfertigte. Der Zyklus begann also mit ihnen und ich möchte jetzt nicht sagen, dass er auch mit ihnen geschlossen wurde - denn es wird ja eine zweite Staffel geben und wir werden mehr [von ihnen] sehen -, aber es ist eine sehr schöne Geschichte [, die verdeutlicht], wie die Zusammenarbeit mit dem Studio [verlief] und wie [weit ausgebaut] und beliebt und faszinierend dieser Charakter ist, oder?"

"Jinx, nun, wenn ihr die Serie gesehen habt, werdet ihr sicher verstehen, dass es ein sehr interessanter Charakter ist. Es ist sehr verstörend, aber es gibt einen [Grund dafür, warum sie so verrückt] ist, nicht wahr? Die Spieler haben das Musikvideo absolut geliebt und seitdem haben sich [viele] mit Jinx und ihren Charakter beschäftigt. Selbst als wir das Merchandise gestartet oder mit Lizenznehmern zusammengearbeitet haben, um von Jinx inspirierte Kleidung auf den Markt zu bringen, funktionierte das in der Regel sehr gut."

"Die Geschichte zwischen Piltover und Zhaun ist ebenfalls super interessant, oder? Denn es gibt kein richtig oder falsch und wer die Serie gesehen hat, wird feststellen, dass Piltover nicht die Guten und Zhaun nicht die Schlechten sind. Es hängt alles davon ab, welchen Standpunkt ihr analysieren möchtet. Insgesamt denke ich, dass es für den Anfang einfach eine sehr gute Region war. Natürlich gibt es in Runeterra [noch] eine Menge weiterer Regionen und ich hoffe, dass wir diese Geschichten irgendwann auch erzählen können."

Reisen wir in Arcane: Staffel 2 nach Noxus?

Nachdem Maye die zweite Staffel erwähnte, haben wir die Gelegenheit direkt genutzt, um erste Details darüber in Erfahrung zu bringen. Wir wollten von der Frau unter anderem erfahren, wohin die Reise geht:

„Klar, ich kann aber nichts [dazu sagen]", lacht sie. "Das einzige, was ich weiß, ist, dass Staffel 2 nicht 2022 kommen wird. Wir können aber festhalten, dass es nicht noch sechs Jahre dauern wird, wie bei der ersten Staffel. Lasst uns für Staffel 2 also einen Plan machen, der zwischen zwei und fünf Jahren liegt. Ich scherze natürlich, aber ich hoffe, dass es früher sein kann - nur [wie gesagt] nicht 2022."

"Was die Regionen angeht, da glaube ich jetzt, dass [die Auswahlkriterien] geöffnet wurden. Wenn ihr die Serie seht - es tut mir leid, aber das wird jetzt ein Spoiler sein - dann erschien Noxus ja bereits in Staffel 1. [Das ist] eine der anderen Regionen von Runeterra, die sich stark von Piltover und Zhaun unterscheidet. Noxus ist ein Gebiet [...], das war schon immer auf der Suche nach Expansion, [aber] ohne Krieg zu führen. Es gibt daher bereits einen Hinweis auf einen Charakter, der aus Noxus stammt und diesen Ehrgeiz hat, andere Länder zu erobern. Ich bin also sicher, dass wir davon noch mehr sehen werden - oder zumindest hoffe ich, in Staffel 2 mehr davon zu sehen."

Maye spricht wahrscheinlich über Swain und den Auftritt des Generals in der ersten Serienstaffel.