Arcane ist offiziell Teil der League of Legends-Geschichte

Riot Games war ziemlich schmallippig darüber, wie seine Zeichentrickserie Arcane mit der breiteren League of Legends Welt der Geschichte verbunden ist. Glücklicherweise wurde dies endlich in einem bestätigten Statement von einem von Riot bestätigt.

Der ausführende Produzent von League of Legends, Riot Brightmoon, erklärte gegenüber X: "Arcane und League sind Teil desselben Runeterra-Kanons. Nicht alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und wir werden das im Laufe der Zeit langsam angehen."

Riot arbeitet derzeit an einer zweiten Staffel von Arcane, was zweifellos bedeutet, dass es in den Folgeepisoden ein besseres Maß an Kontinuität zwischen der Serie und der Geschichte des Spiels geben wird. Ebenso werden zweifellos weitere Schritte in der Entwicklung des Spiels unternommen, um insgesamt eine kohärentere Erzählung zu schaffen.