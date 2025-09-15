Arcane Eats Gamescom-Vorschau: Eine andere Art von Deckbuilder, die Lust auf mehr macht

Ich hatte absolut keine Erwartungen an Arcane Eats, das als Chef-fokussierter Deckbuilder mit Roguelite-Elementen beschrieben wird. Kartenspiele gefallen mir nicht wirklich, und meine Kochkünste beschränken sich darauf, den Ofen einzuschalten, ohne die Küche in Brand zu setzen. Nichtsdestotrotz war das Spiel eines meiner persönlichen Highlights von der Gamescom im letzten Monat.

Bevor ich das Spiel selbst ausprobieren konnte, unterhielt ich mich mit seinem Schöpfer, Bob Roberts, der zuvor Lead Designer von Middle-earth: Shadow of Mordor war. Nun entwickelt er zusammen mit seiner Frau Andrea (die u.a. an Fable III gearbeitet hat) unter dem Namen Wonderbelly Games Spiele. Ihr neuestes Projekt entspringt dem gemeinsamen Interesse an TV-Kochsendungen.

"Wir mögen diese Kochshows wie Iron Chef und Master Chef sehr. Es gibt einen kreativen Meister, der eine seltsame geheime Zutat übergibt, und die Kandidaten müssen improvisieren und mit allem umgehen, was die Show auf sie wirft, um die Zutaten in etwas Erstaunliches zu verwandeln. Das ist es, was wir an Roguelites und dem Draften in einem Deckbuilder mögen - man lernt das System wirklich gut und versucht, mit den Karten, die man bekommt, zu improvisieren."

Es klingt gelinde gesagt nach einem interessanten Rezept, und ich lerne schnell, dass es auch in der Praxis funktioniert. Die Idee ist, dass du Karten mit unterschiedlichen Zutaten ziehst. Anschließend stellst du sie auf eine der drei Herdplatten auf dem Tisch vor dir. Abhängig von Ihren Zutaten dauert es eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen, bis das Essen fertig ist und hungrigen Kunden serviert werden kann. Durch die Verwendung bestimmter Karten können Sie auch die Garzeit verkürzen oder den Nährwert der Lebensmittel erhöhen.

Die Gäste können entweder Menschen oder Monster sein, aber es ist am besten, sie sich als Letzteres vorzustellen. Das liegt daran, dass sie oft extrem lästig werden, wenn sie ihr Futter nicht rechtzeitig bekommen und anfangen, Ihnen zu schaden. Einige werden dich ausschimpfen, was deine mentalen Ressourcen erschöpft, während andere auf den Tisch klopfen und dein Geschirr zerstören können. Du "besiegst" sie, indem du ihnen ein Gericht servierst, das ihren Appetit befriedigt - betrachte es als ein traditionelleres Kartenspiel.

Es gibt viel zu überblicken, aber da das Kartenspiel gegen die CPU und nicht gegen andere Spieler gespielt wird, hat man auch Zeit zum Nachdenken. Roberts sagt, dass viele andere Kochspiele Großküchen simulieren, in denen es darum geht, große Mengen an Lebensmitteln nach bestimmten Anweisungen zu liefern, während ein Timer aggressiv herunterzählt. Hier hat man kein Rezept, dem man folgen muss, keine Uhr, auf die man schauen muss, und man muss alleine zurechtkommen, indem man taktisch und kreativ denkt. Dadurch bin ich nicht so gestresst, dass ich keine Zeit habe, die vielen feinen Details in der Spielpräsentation zu bewundern, die offensichtlich schon viel Zeit im Ofen hatte.

Die bunten Charaktere, zu denen sowohl Menschen als auch verrückte Monster gehören, sind für meinen Geschmack vielleicht etwas zu "kinderfreundlich", aber sie sind trotzdem charmant. Als ich langsam eine Karte mit einem Gericht nehme, folgen die hungrigen Augen meines Kunden dem Mauszeiger, und als er sich nähert, öffnet er erwartungsvoll den Mund. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich ihn necken können, indem ich die Maus mehrere Minuten lang hin und her bewegt habe - so viel Spaß macht dieses Detail und ist bei weitem nicht die einzige charmante Eigenart. So kannst du deinen improvisierten Gerichten nach jedem Gericht einen passenden Namen geben und sie in einem Rezeptbuch speichern. Der gewählte Stil entspringt, wie auch die Prämisse selbst, den eigenen Interessen der Entwickler.

"Wir sind große Nerds, wenn es um Fantasy-Sachen geht", sagt Roberts. "Es gibt auch viel Spaß und unbeschwerten Humor in allem, was wir tun. Unser letztes Spiel, Roundguard, war auch ein albernes Fantasy-Spiel voller Wortspiele. Es ist ein Raum, in dem wir uns wohlfühlen und viel Spaß daran haben, ihn zu erkunden. Und es macht uns einfach mehr Spaß, gemahlenes Einhorn zu kochen als eine normale Packung Rinderhackfleisch."

Hinter der charmanten Fassade verbirgt sich jedoch ein ziemlich hartes Spiel. Am Anfang ist es einfach, aber wenn der Tag zum Abend wird (jede Runde steht für einen Arbeitstag), steigt der Appetit der Kunden. Das Ganze gipfelt in einem sehr hungrigen "Chef", für den man in der Regel ein wahres Festmahl zubereiten muss, bei dem mehrere Karten auf demselben Herd kombiniert werden müssen. Glücklicherweise gibt mir Roberts ein paar Tipps mit auf den Weg, und es stellt sich heraus, dass ich den Nährwert schnell deutlich steigern kann, indem ich die richtigen Karten ausspiele und starke Kombinationen bilde.

"Wir hatten gehofft, dass Fans von Deckbuildern die Komplexität erkennen und sich nicht von der Cartoon-Atmosphäre abschrecken lassen. Aber gleichzeitig hatten wir in den letzten Tagen viele Leute, die sagten: 'Normalerweise mag ich keine Deckbuilder, aber ich stehe wirklich darauf.' Hoffentlich können wir also ein paar neue Leute in die Herde holen. Aber unsere erste Priorität ist es, ein tiefgründiges, strategisches Spiel zu entwickeln", sagt Roberts.

Leider war nur Zeit für eine einzige Runde. Neue Termine für die Gamescom standen kurz bevor, und da die Entwickler das Spiel auch auf dem extrem überfüllten Indie Show Floor vorstellten, waren auch andere Spieler bereit, sich eifrig in das Spiel zu stürzen. Bevor ich jedoch weitermachen musste, gelang es Roberts, ein wenig über den Fortschritt des Spiels zu erklären.

"Man kommt nach einem Tag Dienst in die Stadt. Du hast dein Geld verdient, indem du alle gefüttert hast, und unter anderem kannst du dein Deck mit neuen Karten aufwerten und neues Küchenpersonal auswählen, das passive Boni bietet."

Obwohl noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, enthüllte Roberts abschließend, dass Wonderbelly Games darauf abzielt, Arcane Eats "Mitte nächsten Jahres" zu veröffentlichen, während eine öffentlich zugängliche Demo in ein paar Monaten fertig sein sollte. Basierend auf dieser kleinen Vorspeise ist es definitiv etwas, auf das wir uns freuen.