Arcadian-Trailer zeigt Nicolas Cage als Überlebenskünstler

Nicolas Cage hat einen höllischen Lauf, wenn es um seine letzten Filme geht. In den letzten acht bis zehn Jahren hat er einen Film nach dem anderen herausgebracht, der Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, auch wenn es nicht das von der Kritik am meisten gelobte Werk ist.

Cages nächstes Projekt ist ein Film namens Arcadian. Er spielt einen liebevollen Vater in der nahen Zukunft, in der die Welt von Kreaturen auf den Kopf gestellt wurde, die die Menschheit nachts angreifen. Glücklicherweise hat Cage seine beiden Söhne trainiert, so gut wie möglich zu überleben, so dass er etwas Unterstützung hat.

Arcadian soll am 12. April in die Kinos kommen und die wachsende Liste der Horrorfilme ergänzen, die im Frühjahr dieses Jahres herauskommen.