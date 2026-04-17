HQ

Wenn es eine Sache gibt, die ich an Spielen liebe, dann ist es eine gute Geschichte. Das macht wirklich den Unterschied. Wenn Gameplay und Geschichte nicht nahtlos zusammenkommen, kann ich nie Spitzennoten geben, aber eine gute Geschichte kann mich weit tragen und mich dabei einige Fehler übersehen lassen. Allerdings habe ich mich nie wirklich in das sogenannte Visual Novel-Genre gestürzt, das für mich früher nichts weiter als eine ausgefallene PowerPoint-Präsentation war. Statische Bilder, eine Kiste am Boden, in der die Geschichte erzählt wird, und digitale Pappfiguren, die je nach Sprecher verschoben werden. In meinen Augen war das nicht gerade das Aufregendste, was man sich vorstellen kann.

Ich muss jedoch zugeben, dass ich meine Meinung nach dem Spielen von Arcadia Fallen II, entwickelt vom dänischen Studio Galdra Studios, geändert habe, denn die Geschichte funktioniert tatsächlich unglaublich gut und ist für sich genommen fesselnd, und das Spiel tut etwas, das andere im Genre, das ich ausprobiert habe, nicht ganz schaffen.

Eine lustige kleine Anekdote zum Anfang: Das Spiel ist auf Englisch, ebenso die Sprachausgabe, aber die meisten Namen sind dänisch. Es ist ziemlich lustig, Namen wie Puk, Elias und Miss Honning auf Englisch sprechen zu hören. Das klingt nach einer etwas seltsamen Mischung aus Dänisch und Englisch.

Werbung:

Wie erwähnt, ist Arcadia Fallen 2 eine Visual Novel, die im Grunde ein interaktives Buch ist, das sich Stück für Stück vor dir entfaltet. In manchen Spielen gibt es keine Entscheidungen, aber hier kann man eine ganze Reihe von Entscheidungen treffen, die die Geschichte mehr oder weniger beeinflussen. Wenn du auf wilde Action, schweißtreibende Verfolgungsjagden und ständig in Bewegung stehst, dann ist das hier wahrscheinlich nichts für dich. Aber wenn du eine gute Geschichte und faszinierende Charaktere magst, ist das hier ein bisschen ein Buffet.

Das Spiel beginnt mit deinem eigenen Charakter, den du selbst erschaffst. Es gibt nicht viele Optionen, aber das ist auch nicht das Wichtigste. Ich nannte mich Binky, und du fängst zusammen mit deinen zukünftigen Schulkameraden Nina und Søren an. Ich habe das erste Spiel nicht gespielt, also falls es irgendwelche Anspielungen gibt, sind sie mir völlig entgangen. Es fühlt sich allerdings nicht so an, als würde das etwas verderben.

Die Welt von Arcadia Fallen II ist eine, in der Magier als Kinder aus ihren Familien genommen und auf Schulen geschickt werden, um zu lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Magie ist etwas, das kontrolliert wird, und bestimmte Formen gelten als gefährlich. In diesem Kontext lernen wir Nina, Søren und deine eigene Figur kennen, wobei Nina von Anfang an traurig ist und ihre Familie vermisst. Und schon in dieser frühen Phase hat man das Gefühl, dass diese drei später miteinander verbunden sein werden.

Werbung:

Das Spiel springt dann einige Jahre vorwärts, zu dem Teenager, der in der Schule die verschiedenen Formen der Magie lernt. Je nach deinen Fähigkeiten eröffnen sich später im Leben verschiedene Möglichkeiten. Von hier aus beginnt sich die Geschichte zu entfalten, mit Konflikten rund um Magie und diejenigen, die sie kontrollieren wollen.

Die Geschichte beginnt ruhig, nimmt aber nach einer Weile richtig Fahrt auf, und ich muss zugeben, dass ich überrascht war, wie sehr ich mich vertieft fühlte. Normalerweise bin ich nicht besonders gut darin, von einem Bildschirm abzulesen, aber hier saß ich stundenlang ohne Probleme.

An einer Stelle werden einige der jungen Leute von den sogenannten Aletheanischen Rittern gejagt, und genau dann nimmt das Spiel richtig Fahrt auf. Eines der Dinge, die mich am meisten fasziniert haben, waren die Charaktere. Neben Nina und Søren lernt man mehrere neue Charaktere kennen, die alle ihre eigenen Geschichten verfolgen können. Man kann auch mit mehreren von ihnen Romanzen beginnen, in die ich mich natürlich sofort gestürzt habe.

Da ist Puk, der nicht-binär ist und ein magischer Mechaniker; Hannah, die stille Bibliothekarin, die sich als zu mehr fähig erweist, als man denkt; und meine Favoritin, Cathrine, die anfangs etwas arrogant ist, sich aber als sehr freundlich und tiefgründig entpuppt, sobald man an der Beziehung etwas gearbeitet hat.

Das Coole ist, dass all diese Charaktere in die Hauptgeschichte eingewoben sind, aber auch ihre eigenen kleinen Nebenhandlungen haben. Du hast also mehrere Handlungsstränge gleichzeitig laufen, und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Die Dialoge sind wirklich gut geschrieben und voller Humor, und es hilft sehr, dass ein großer Teil davon vertont ist. Es gibt dir ein klares Gefühl dafür, wer die Figuren sind.

Es geht nur um Entscheidungen. In fast jedem Gespräch kannst du wählen, wie du reagierst, und die Optionen sind mit Gefühlen wie sarkastisch, wütend oder flirtend gekennzeichnet. Das macht es einfach, deinen Charakter auf eine bestimmte Weise zu spielen. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, wie sehr diese Entscheidungen die Geschichte tatsächlich verändern. Manchmal fühlt es sich so an, als würden sie den Ton mehr verändern als den eigentlichen Verlauf der Ereignisse. Es gibt jedoch einige Entscheidungen, bei denen einem klar gesagt wird, dass sie Konsequenzen haben, und das funktioniert sehr gut.

Und ja, mein eigener, leicht mürrischer Humor schlich sich ein, sodass meine Figur schließlich wie ein Teenager mit chronischen Bauchschmerzen und schlechtem Temperament wirkte. Es war tatsächlich ziemlich unterhaltsam.

Wenn ich etwas kritisieren müsste, gibt es ziemlich viel Wiederholung sowohl in der Musik als auch in den visuellen Elementen. Man hört immer wieder dieselben Songs, und die Hintergründe ändern sich nicht allzu sehr. Es kann auf lange Sicht etwas monoton werden. Ob das eine bewusste Entscheidung oder eine Frage der Ressourcen ist, weiß ich nicht, aber es fällt einem auf.

Alles in allem hat mich Arcadia Fallen II angenehm überrascht. Ich könnte mir leicht vorstellen, das erste Spiel noch einmal zu spielen, nur um die ganze Geschichte zu erfahren. Wenn du ein Fan von Visual Novels bist, ist das eine wirklich gute Wahl mit einer starken Geschichte, guten Charakteren und soliden Dialogen. Es ist ein ruhiges Spiel. Ein Spiel, das man bei einer heißen Tasse Kaffee spielt. Oder Tee mit etwas Honig drin.