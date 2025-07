Arcade-Design trifft auf Mobile-Gaming: Scrap Divers stellt alles auf den Kopf

Seien wir ehrlich. Handyspiele haben nicht den besten Ruf. Zugangsbarrieren sind auf Google Play und Apple App Store praktisch nicht vorhanden, und dies hat zu einem endlosen Strom von mehr oder weniger miserablen Titeln geführt, die nur dazu zu existieren scheinen, Sie mit Werbung zu bombardieren oder Ihre Daten zu stehlen. Neben Spielen, die geradezu irreführend sind, finden wir auch Spiele von großen Herstellern, die halten, was sie versprechen, aber auch jeden psychologischen Trick anwenden, um Spieler dazu zu verleiten, Geld für Mikrotransaktionen auszugeben.

Auf einem so lauten digitalen Flohmarkt kann es für kleinere Entwickler, die eigentlich gute Spiele machen wollen, unglaublich schwierig sein, gehört und gesehen zu werden. Zumal sie im erbitterten Kampf um die flüchtige Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur mit anderen Spielen konkurrieren müssen, sondern auch mit Benachrichtigungen anderer Apps, Anrufen von Großmüttern und Nachrichten von Freunden. Nichtsdestotrotz gibt es sie da draußen, die kleinen Entwickler, die um den Durchbruch auf mobilen Plattformen kämpfen. Und vielleicht den nächsten Schritt auf Konsolen machen.

Auf mobilen Geräten gibt es einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit, bei dem man oft über den Tellerrand hinausschauen muss, um sich abzuheben.

Das Auto-Runner-Genre auf den Kopf gestellt

Einer dieser Entwickler ist der dänische Gearhead Games mit Sitz in Solrød Strand in der Nähe von Køge Bugt. Das kleine Studio besteht aus dem Duo Nicolai Danielsen und Constantine Berg und hat trotz ihrer begrenzten Belegschaft immer noch fünf Spiele auf mobilen Geräten verfügbar. Auf Google Play, wo die meisten Rezensionen sind, liegen die Spiele zwischen 4,3 und 4,8 (von 5), und ihr am häufigsten heruntergeladenes Spiel, Retro Highway, hat über eine halbe Million Downloads.

Letztes Jahr veröffentlichte das Studio seinen bisher ehrgeizigsten Titel, einen Endless Runner namens Scrap Divers. Allerdings ist die Genrebeschreibung etwas irreführend. Weil du nicht rennst. Du fällst. Und das nicht einmal mit einem Fallschirm, wie im Spiel Sky Diver, das Sie vielleicht von den alten Nokia-Handys kennen. Nein, es ist der freie Fall. Wie in God of War III, wo Kratos an einer Stelle in ein scheinbar endloses Loch stürzt und allen möglichen Hindernissen ausweichen muss. Die armen Roboter in Scrap Divers haben jedoch weder den robusten Körperbau des griechischen Kriegsgottes noch magische Flügel, um ihren Sturz abzufedern. Auf der anderen Seite werden sie in Massenproduktion hergestellt, und ein neues ist immer bereit, die Nachfolge anzutreten.

Werbung:

"Wir haben uns schon früher mit dem Auto-Runner-Genre beschäftigt und wollten uns selbst mit einem neuen Blickwinkel herausfordern - im wahrsten Sinne des Wortes - also kam uns schnell die Idee, alles auf den Kopf zu stellen und den Spieler fallen zu lassen, anstatt zu rennen", erklärt Game Designer Nicolai Danielsen die Prämisse des Spiels.

Scrap Divers stellt das Auto-Runner-Genre auf den Kopf.

Der Weg zur Konsole

Eine einzigartige Prämisse ist ein guter Anfang, aber auf mobilen Plattformen noch lange nicht abgeschlossen, wo die Benutzer schnell zum nächsten Spiel wechseln und deinstallieren, wenn Sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen. Gearhead Games entwarf daher 15 verschiedene Roboter, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Eigenschaften, die nach und nach freigeschaltet werden können, sowie acht verschiedene Umgebungen mit einzigartigen Hindernissen.

Werbung:

Das Ergebnis war ein Spiel mit ca. 5-6 Stunden Spielzeit ohne den Einsatz von künstlichen Barrieren und halbherzigem Füllmaterial, um die Spielzeit zu verlängern. Dies ist besonders vorteilhaft für das Spiel, da es bereits im März den Sprung auf die Konsole geschafft hat.

"Scrap Divers war ursprünglich nicht für Konsolen gedacht, aber während der Entwicklung haben wir festgestellt, dass ein Controller eigentlich ganz gut zum Spiel passt - insbesondere der Joystick funktioniert sehr gut, um die fallenden Roboter zu steuern, ein bisschen wie in einem Flugspiel. Der Übergang war also überraschend einfach, und wir hatten Glück, dass die Steuerung übertragen werden konnte, ohne das Gameplay selbst zu verändern."

"Das Element, dass die Roboter Gliedmaßen verlieren, war von Anfang an nicht da. Es entstand eigentlich als natürliche Erweiterung des Animationssystems."

Obwohl Scrap Divers jetzt für Konsolen verfügbar ist, tragen Teile des Designs immer noch den Stempel seiner mobilen Herkunft. Das gilt unter anderem für die Musik, die von Mikhail Rublyov, dem regelmäßigen Mitarbeiter des Studios, kreiert wurde.

"Wir haben ihn gebeten, einen Soundtrack zu kreieren, der druckvolle 8-Bit-Percussion mit Surf-Rock-Gitarrenriffs kombiniert, um dem Spiel einen leicht schrägen und energiegeladenen Vibe zu verleihen, der zu seinem Tempo und Stil passt. Dass es nicht so viele verschiedene Melodien gibt, liegt zum Teil sogar daran, dass die meisten Mobile-Gamer den Ton sowieso ausgeschaltet haben."

Zumindest müssen die Roboter keine Energie aufwenden, um zu laufen. Sonst haben sie nicht viel, worüber sie sich freuen können.

Eine düstere, aber unterhaltsame Zukunft

"Die Zukunft... Das ist alles, was du in Scrap Divers über das Universum erfährst, aber das ist auch schon alles, was du wissen musst. Die scheinbar postapokalyptische Welt wird nur von Robotern bevölkert, und das Einzige, was den Menschen geblieben ist, ist ihr roher Sadismus, sie amüsieren sich, indem sie sich gegenseitig in endlose Löcher werfen. Trotz des verlassenen Universums strahlt das Spiel immer noch Leben aus, dank lebhafter Sprites und einfacher, aber effektiver Effekte, die das Gefühl des freien Falls vermitteln.

"Nach dem Erfolg von Retro Highway sind wir an unserem Ziel festgehalten, klassische Arcade-Ästhetik mit modernem Gameplay zu verbinden. Grafisch haben wir den Retro-Look sehr ernst genommen. Es gibt keine 3D-Assets im Spiel, das gesamte Gefühl der Tiefe wird mit Techniken aus den "Superscalern" der 90er Jahre erzeugt, bei denen 2D-Elemente verzerrt, skaliert und geschichtet werden. Einige unserer Assets bestehen tatsächlich aus 30+ einzelnen Layern, die alle handgezeichnet sind", erklärt Danielsen den Grafikstil des Spiels.

"Wenn es um Werbung geht, ist die Realität, dass es praktisch unmöglich ist, mit einem kostenpflichtigen Spiel auf dem mobilen Markt zu überleben, es sei denn, man ist bereits ein großer Name."

Die altmodische Arbeitsmethode führte auch durch Zufall zu einer der einzigartigsten Mechaniken des Spiels. Beim Fallen können die Körper der armen Roboter auseinandergerissen werden. Das wirkt sich natürlich auf ihr Gleichgewicht aus. Aber solange die zentrale CPU nicht kaputt geht, hast du noch eine Chance und kannst auf ein Power-Up hoffen, das deinen Roboter repariert.

"Das Element, dass die Roboter Gliedmaßen verlieren, war von Anfang an nicht da. Es entstand eigentlich als natürliche Erweiterung des Animationssystems. Ich arbeitete daran, ihre Bewegungen lebensechter aussehen zu lassen, und da die Gliedmaßen bereits separate Sprites waren, schien es naheliegend (und ziemlich lustig!) zu sein, sie auf dem Weg abfallen zu lassen."

Nahtoderfahrungen können zu abgetrennten Gliedmaßen führen. Aber diese Roboter sind nicht darauf programmiert, Angst zu empfinden und unbeirrt weiterzumachen, nicht dass sie eine Wahl hätten...

Dein Tod, das Brot und die Butter der Entwickler?

Nein, die armen Roboter haben es nicht leicht. Das abwechslungsreiche Leveldesign erinnert manchmal an eine Art vertikale Folterkammer, in der allerlei Fallen bereitstehen, um die Roboter in Elektroschrott zu verwandeln. Du wirst sterben. Immer und immer wieder. Wenn Sie nicht für ein paar Euro in die werbefreie Version investiert haben, werden Sie viele Anzeigen für verschiedene Handyspiele mit höchst fragwürdigen Marketingtechniken sehen. Die Werbung hier funktioniert fast wie die Münzen, die man früher in Arcade-Automaten geworfen hat. Hier schenken Sie stattdessen einfach mit Ihrer Aufmerksamkeit.

Für Gearhead Games ist es ein heikler Balanceakt. Aber die Werbung ist schwer zu vermeiden, da nur wenige Leute ein Spiel herunterladen, das am Eingang zur Zahlung auffordert. Es ist also besser, die Leute mit freiem Eintritt zu locken und zu hoffen, dass sie später die werbefreie Version kaufen.

"Wenn es um Werbung geht, ist es in der Realität praktisch unmöglich, mit einem kostenpflichtigen Spiel auf dem mobilen Markt zu überleben, es sei denn, man ist bereits ein großer Name", erklärt Danielsen. "Deshalb haben wir uns für das kostenlose Modell mit Werbung entschieden, das wir als "das Beste aus beiden Welten" ansehen. Jeder kann das Spiel kostenlos spielen, und diejenigen, die das Spiel trotzdem kaufen möchten, können einfach bezahlen, um alle Anzeigen zu entfernen. Wir haben bewusst auf Mikrotransaktionen verzichtet."

Der Game Over-Bildschirm verwandelt sich gelegentlich in einen (Werbe-)Pausenbildschirm, in dem man sich anschauen muss, was Temu sich ausgedacht hat, bevor man weitermachen kann. Für Entwickler ist Werbung weitgehend ein notwendiges Übel.

Das letzte Level sticht jedoch etwas heraus. Hier erreichst du so etwas wie die Hölle mit brennenden Bällen, reißenden Stacheln und anderen Unannehmlichkeiten, die mit enormer Geschwindigkeit auf dich zukommen. Passenderweise ist es teuflisch schwierig. Ja, man hat fast den Verdacht, dass die Entwickler den Schwierigkeitsgrad absichtlich hochgedreht haben, um den Spieler so vielen Anzeigen wie möglich auszusetzen, jetzt, wo die Reise zu Ende geht. Danielsen bestreitet jedoch, dass dies der Fall ist.

"Das schwierige letzte Level ist nicht dazu gedacht, Werbung zu zeigen oder zum vollständigen Kauf zu verleiten. Als Entwickler habe ich selbst unzählige Male Scrap Divers gespielt, und daher wurde das letzte Level absichtlich ein wenig herausfordernder gestaltet, vor allem, um mir und anderen erfahrenen Spielern ein angemessenes Ende der Reise zu geben. Auf diese Weise spannt das Spiel den Bogen über das gesamte Spektrum: von leicht bis herausfordernd. Und ja, ich bin auch nicht so scharf auf den Inhalt der Anzeigen. Wir schauen also in Zukunft mehr auf PC und Konsole, wo wir ein Erlebnis völlig werbefrei anbieten können."

Neben iOS und Android ist Scrap Divers auch auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One verfügbar, wenn Sie, wie die Entwickler selbst, sich lieber nicht mit Werbung auseinandersetzen möchten. Für die Konsolenversionen liegt der Preis zwischen 4,20 £ und 4,50 £, aber bis zum 6. August ist die Switch -Version für nur 1,52 £ erhältlich.