ARC Raiders wird vor der Veröffentlichung keinen weiteren Spieltest erhalten

Embark Studios bereitet sich auf die Veröffentlichung seines Extraktions-Shooters ARC Raiders vor und will sicherstellen, dass das Spiel am 30. Oktober fertig ist.

Das bedeutet, dass es keine öffentlichen Tests mehr gibt. Während es in der Vergangenheit Tests gab, um Embark das Feedback der Spieler zu ermöglichen, hat das Studio gelernt, die Erwartungen im Zaum zu halten, und so war es den Fans in den sozialen Medien klar.

Das Spiel wird auch nicht auf der Gamescom vertreten sein. Es scheint, dass es nicht viel mehr für ARC Raiders zu zeigen gibt. Wir haben viele Trailer gesehen, viele Leute haben das Spiel gespielt, und jetzt ist es nur noch an der Zeit, bis Oktober zu warten, um loszulegen.

ARC Raiders erscheint am 30. Oktober für PS5, PC und Xbox Series X/S.