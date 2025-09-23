ARC Raiders lässt jeden nächsten Monat für einen Server Slam einsteigen

HQ

ARC Raiders, der kommende Extraktions-Shooter von Embark Studios, hat in früheren Betas und seit seiner Ankündigung eine ziemliche Fangemeinde angezogen. Diese Popularität ist eine großartige Sache für Embark, aber sie bringt auch eine potenzielle Herausforderung für die Server beim Start mit sich.

Vor der Veröffentlichung am 30. Oktober hat ARC Raiders einen neuen Vorbesteller-Trailer gezeigt, dass wir vom 17. bis 19. Oktober einen Server Slam erleben werden. Man muss das Spiel nicht vorbestellt haben, um teilnehmen zu können, und es scheint, dass dieser Test wirklich für jeden offen ist, der es ausprobieren möchte.

Ein Server Slam ist ein bisschen wie eine Beta, aber die Idee ist, die Server mit so vielen Leuten wie möglich auf die Probe zu stellen, um sich auf den Start vorzubereiten. Es wird hoffentlich in der Lage sein, alle Probleme zu lösen, die auftreten könnten, wenn ARC Raiders Ende Oktober eintrifft.