ARC Raiders kennt seine gläserne Decke immer noch nicht: Mehr als 700.000 gleichzeitige Spieler, Tendenz steigend

Mundpropaganda scheint einen großen Einfluss auf ARC Raiders Spieler zu haben. Der Titel, der es geschafft hatte, an seinem ersten Verkaufswochenende die Marke von 350.000 gleichzeitigen Spielern zu überschreiten (und in den Tagen danach eine Million Exemplare verkaufte), ist seitdem fast kontinuierlich gewachsen.

Selbst jetzt, noch keine zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Spiels, feiert Embark den Erfolg der Veröffentlichung mit über 700.000 gleichzeitigen Spielern an diesem zweiten Wochenende, was Gematsu ausführt, indem es angibt, dass bereits über 4 Millionen Exemplare von ARC Raiders zwischen Steam, PlayStation und Xbox verkauft wurden.

Es ist klar, dass ARC Raiders noch einen langen Weg vor sich hat, bis es seine Spielerobergrenze findet. Aber solange die Serie anhält, hat das Entwicklerteam eine Dankesnachricht in den sozialen Medien geteilt, die Sie unten sehen können.

Wir lieben ARC Raiders wirklich und wir von Gamereactor haben es vor ein paar Tagen in unserem vollständigen Test mit unserer höchsten Bewertung bewertet. Hast du ARC Raiders gespielt?