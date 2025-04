ARC Raiders Hands-on-Vorschau: Plündern, Überleben, Gedeihen

HQ

In einer Welt, die von feindlichen Maschinen, den sogenannten ARCs, verwüstet wurde, ist das Überleben ziemlich hart. An den wenigen sicheren Orten, die es gibt, leben Tausende von Menschen in engen unterirdischen Siedlungen, die sich auf den Mut einiger Plünderer verlassen, die sich an die Oberfläche wagen, um nach Ressourcen, Waffen und mehr zu suchen.

Das ist die Quintessenz des Aufbaus von ARC Raiders, einem neuen Extraktions-Shooter aus den Embark Studios von The Finals. Es ist eine interessante Welt. Nicht eine, die mich mit einer übergreifenden Erzählung fesseln wird, aber eine befriedigende Ausrede, um dich auf einige breite Karten zu werfen und dich sowohl Roboter als auch andere Spieler töten zu lassen.

Nach einem kurzen Tutorial haben wir uns während unserer Zeit mit ARC Raiders darauf eingelassen, indem wir einige Solo- und Squad-Matches gespielt haben. Was einem sofort auffällt, wenn man auf die Oberfläche fliegt, ist, wie visuell beeindruckend die Karten in ARC Raiders sind. Für Teile einer zerstörten Welt können sie ziemlich hübsch sein, aber selbst wenn sie die Hässlichkeit einer trostlosen Welt zeigen, ist die visuelle Wiedergabetreue immer noch sehr stark. Die Leistung des Spiels war auch während unserer gesamten Zeit mit dem Spiel durchweg solide. Sowohl der Innen- als auch der Außenbereich schnitten ähnlich ab, und selbst unter schwerem Beschuss haben wir nicht bemerkt, dass die Rahmen zu stark absackten.

Die Karten waren zwar hübsch anzusehen, aber es fehlte ihnen ein Gefühl von Leben, besonders im Solospiel. Der Damm, der Raumhafen und die begrabene Stadt waren ästhetisch unterschiedlich, aber in Bezug auf das Gameplay blieben sie gleich. Finde einen Platz, laufe zu dem Ort, versuche in der Zwischenzeit etwas Beute zu machen. Vielleicht triffst du auf einen Roboter oder einen anderen Spieler. Es gibt ein gutes Gefühl im Gameplay, dass man ein sehr kleiner Fisch in einem großen Teich ist. ARCs sind tödlich, egal wie groß sie sind, und einige von ihnen sind so groß und einschüchternd, dass man nur hofft, dass sie einen nicht bemerken, wenn sie vorbeirollen. Während die Stärke der ARCs sicherlich zu der Erzählung passt, die Embark geschaffen hat, bedeutet das, dass man, wenn man gerade erst angefangen hat, in einer unangenehmen Position feststeckt. Du willst besseres Zeug, aber um es zu bekommen und zu behalten, musst du dich an tödlichere Orte begeben, wo du gegen ARCs kämpfst, die du nicht besiegen kannst.

Das Schießen gegen ARCs und Spieler macht Spaß genug, mit einer Vielzahl von Waffen, von denen jede auf ihre eigene Weise Spaß macht. Das Kesselgewehr sah aus wie eine seltsame Paintball-Pistole und war ein persönlicher Favorit, weil es so billig in der Herstellung war. Da wir mit unserer spärlichen Ausrüstung nicht viel Beute machen konnten, erwies es sich als unerlässlich, nach Hause zu gehen, um mit einem Hahn zu sprechen, der Gegenstände herstellt. Mit seinem Know-how kannst du alle möglichen Gegenstände herstellen, die du auf die Karten mitnehmen kannst.

Der Gesamteindruck mit ARC Raiders blieb während des gesamten Solo-Aspekts des Spiels lauwarm. Ich kann nicht behaupten, dass ich wirklich Extraktionsshooter bekomme, aber andererseits haben sie es bisher auch nicht geschafft, mich in ihren Bann zu ziehen. Nun, ich sollte sagen, das war, bis wir in der zweiten Hälfte der Session anfingen, uns in ein paar Teamplay zu verkriechen. Ich, ein anderer Journalist und ein Embarker, der einfach als Hoodad bekannt ist (der mir für immer in Erinnerung bleiben wird, weil er uns den ultimativen Carry-Job gegeben hat), machen uns auf den Weg, um Ressourcen zu sammeln und gemeinsam gegen andere Spieler zu kämpfen. Wenn die Leute mit anderen spielten, waren sie mutiger, was zu mehr Action zwischen den Trupps führte, die sich sofort in Schießereien verwandelte.

Mit den Kommunikationstools im Spiel und ein paar Proximity-Chats, um Feinde anzuschreien, bevor ich sie ausschaltete, verstand ich schnell, was Spiele wie dieses für so viele Menschen so unterhaltsam macht. Das Squads-Erlebnis für ARC Raiders fühlt sich wie die wahre Art und Weise an, das Spiel zu spielen. Du kannst es mit ARCs aufnehmen, von denen du nie träumen würdest, sie alleine zu Fall zu bringen, und du kannst über die Karte wandern, ohne das Gefühl zu haben, dass du sie nach ein paar Minuten extrahieren musst.

Es fühlte sich nicht unbedingt so an, als ob große Fortschritte gemacht wurden, auch nicht im Squad-Spiel, aber das spielte in den Zeiten, in denen wir uns mit anderen Spielern zusammentun konnten, keine Rolle. Du rennst auf den Karten herum, sammelst, was du kannst, schaltest ARCs aus und gehst in Schießereien mit anderen Trupps. Es fühlt sich an, als ob sich die Aufregung verdoppelt hätte, wenn man ein Team an seiner Seite hat. Als Solo-Erlebnis werden vielleicht mehr Beute oder vollere Server, wenn das Spiel live geht, helfen, diesen Aspekt zu verbessern, aber es gab immer noch viel Aufregung in ARC Raiders zu finden. Die eingefleischten Extraktions-Shooter-Liebhaber werden das Spiel vielleicht als eine etwas andere Erfahrung empfinden, aber wenn Sie einfach nur Spaß mit Ihren Freunden haben möchten, sollten Sie vielleicht nach ARC Raiders Ausschau halten, wenn es erscheint.