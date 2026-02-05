ARC Raiders, Friendslop-Spiele verkaufen sich 2026 weiterhin in riesigen Stückzahlen

HQ

Erst letzten Monat hörten wir, dass der Extraction-Shooter-Megahit ARC Raiders über 12 Millionen Spieler erreicht hat. Jetzt haben wir Daten, die darauf hindeuten, dass das Spiel Millionen weitere Exemplare verkauft hat, sowie einige deutliche Schubs für große Überraschungshits vom letzten Jahr wie Peak und R.E.P.O.

Laut Rhys Elliot von Alinea Analytics liegt ARC Raiders nun bei 15 Millionen verkauften Exemplaren, nachdem im neuen Jahr allein auf Steam weitere 1,5 Millionen Exemplare verkauft wurden. Das entspricht 500 Millionen Dollar Bruttoumsatz, eine enorme Summe für Embarks Extraktions-Shooter. Es hielt in den ersten drei Monaten die Spitzenposition bei PlayStation, Xbox und Steam und verzeichnete weiterhin eine Spitzenspielerzahl, die sogar die von Battlefield 6 übertrifft.

Im Januar bewiesen günstige Friendslop-Spiele ihre überraschende Ausdauer. Peak landete auf Platz 2 auf Steam und verkaufte weitere 1,3 Millionen Exemplare. R.E.P.O. überschritt die Marke von 20 Millionen verkauften Exemplaren und RV There Yet? zusätzliche 750.000 Exemplare zu seiner wachsenden Gesamtzahl hinzufügte.

Zeigen uns diese Top-Titel die Zukunft unserer Spielerlebnisse?