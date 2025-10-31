ARC Raiders erreicht 264k gleichzeitige Spieler beim Start mit sehr positiver Bewertung

HQ

Embark Studios mag die Veröffentlichung des Extraktions-Shooters ARC Raiders genau zwischen den Felsen und Härten von Battlefield und Call of Duty angesiedelt haben, aber es scheint den Hype um das neue Spiel nicht gebremst zu haben. ARC Raiders hat nicht nur bei der Veröffentlichung eine beeindruckende Anzahl von Spielern angezogen, sondern sogar das letzte Spiel von Embark, The Finals, das ebenfalls kostenlos war.

Die Finals starteten im Dezember 2023 und zogen beeindruckende 242.000 gleichzeitige Spieler an. ARC Raiders hat es trotz des Preises von 30 £ geschafft, beim Start noch mehr Spieler anzuziehen, mit 264.000 gleichzeitigen Spielern laut SteamDB. Diese Zahl könnte im Laufe des Wochenendes noch steigen, wenn immer mehr Spieler auf den neuen Extraktions-Shooter aufspringen. Es scheint auch, dass ARC Raiders auch bei den Bewertungen ziemlich gut abgeschnitten hat, da das Spiel zum Zeitpunkt des Schreibens derzeit eine sehr positive Bewertung von 89% auf Steam hat.

Mit dem bevorstehenden Call of Duty könnten ARC Raiders für eine Herausforderung bereit sein, aber es scheint, dass Embark weiß, dass es verschiedene Shooter-Spieler gibt, und einige werden den taktischeren Aspekt des Extraktions-Gameplays von ARC Raiders ' wollen, während andere einfach nach Herzenslust rennen und schießen wollen. Halten Sie Ausschau nach unserem ARC Raiders Testbericht, der bald erscheint, wenn wir selbst in den Extraktions-Shooter eintauchen.

Haben Sie sich schon ARC Raiders angesehen?