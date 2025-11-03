ARC Raiders erobert Steam im Sturm - 1,5 Millionen verkaufte Exemplare in nur drei Tagen

HQ

Der schwedische Entwickler Embark Studios scheint das Unmögliche geschafft zu haben und mit einer brandneuen IP auf einem hart umkämpften Markt beeindruckend Fuß gefasst zu haben. Dies laut Gamalytic, die behaupten, dass ARC Raiders in nur drei Tagen mehr als 1,5 Millionen Exemplare verkauft hat. Und das ist nur Steam. Wenn dies zutrifft, würde dies einen Umsatz von fast 60 Millionen Dollar für das Team bedeuten.

Sicher, es gab vor der Veröffentlichung viele Anzeichen dafür, dass der Titel abheben würde. Aber die schiere Anzahl der Spieler, die im Laufe des Wochenendes hereinströmten, überraschte selbst Embark. Die ein Warteschlangensystem einrichten mussten, um eine Überlastung der Server zu vermeiden. Eine wirklich erstaunliche Leistung für das Team und hoffentlich werden sie in der Lage sein, das Interesse der Spieler zu wecken und auf diesem anfänglichen Erfolg aufzubauen.

Spielen Sie gerade ARC Raiders ?