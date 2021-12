Arc Raiders entpuppt sich als Free-to-Play-Spiel

2018 gründete Patrick Söderlund (ehemals Manager bei Dice und EA) sein eigenes Unternehmen, Embark Studios. Ein paar seiner Kollegen unterstützen ihn bei seinem ersten, eigenen Projekt, das letzte Woche mit einem Trailer auf den Game Awards vorgestellt wurde. Die Schweden arbeiten an einem Free-to-Play-Shooter namens Arc Raiders, in dem Soldaten gegen Aliens kämpfen. Der grafisch opulente Trailer mit vereinzelten Gameplay-Szenen macht große Versprechungen, an denen sich das Actionspiel nächsten Jahr auf PC, Playstation 5 und Xbox Series messen lassen muss.

