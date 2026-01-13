ARC Raiders bestätigt, hat 12 Millionen Spieler erreicht

HQ

ARC Raiders war ein riesiger Erfolg. Embark Studios ' neuestes Projekt kam unter tosenden Fanfare an und hat seitdem kaum nachgelassen. Tatsächlich ist es ein solcher Erfolg, dass es in den weniger als drei Monaten seit seiner Veröffentlichung bestätigt wurde, dass es ein beeindruckendes Publikum von 12 Millionen Spielern erreicht.

Früher angenommen, dass es der Fall war, hat nun Embark die Information in einer Pressemitteilung bestätigt, in der Executive Producer Aleksander Grøndal es als einen "Meilenstein, den wir den Spielern vollständig verdanken" bezeichnet.

Um diesen Moment zu markieren: Embark hat für Fans eine Überraschung, da es den Spielern das Gilded Pickaxe -Tool bietet, das sie im Spiel verwenden können. Der Entwickler merkt an, dass dies ursprünglich als 10-Millionen-Download-Meilenstein für ARC Raiders gedacht war, aber da dieser schnell überschritten wurde, hat er beschlossen, ihn stattdessen als 12-Millionen-Feier-Item anzubieten.

Den Gegenstand zu bekommen ist einfach. Starte einfach das Spiel und melde dich an, dann solltest du es im Moment in deinem Posteingang sehen. Wie lange dauert es also, bis wir eine Belohnung von 15 Millionen Spielern bekommen?