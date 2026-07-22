Arbeloas neues Team Fulham versucht, Gonzalo García und Mastantuono von Real Madrid zu holen

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Álvaro Arbeloa, kurzzeitig Cheftrainer von Real Madrid, nachdem Xabi Alonso im Januar 2026 zurückgetreten war, wechselte zum Premier-League-Verein Fulham, und nun hat der englische Klub zwei Spieler des spanischen Klubs im Blick: Gonzalo García und Franco Mastantuono.

Laut Berichten von The Athletic bereitet Fulham ein Angebot bei Real Madrid vor, um einen dauerhaften Transfer für Gonzalo García zu verlangen. Der Stürmer spielte in der vergangenen Saison sporadisch für Real Madrid, nur als Ersatz für Kylian Mbappé, und in der kommenden Saison könnte er noch weniger Zeit haben, da er die dritte Wahl hinter Mbappé und Endrick wäre.

Laut AS möchte Trainer José Mourinho jedoch zuerst in der Vorbereitung mit ihm arbeiten, aber da er nur wenige Minuten spielen wird, gibt der Verein dem Spieler die Möglichkeit zu entscheiden: Der Wechsel in die Premier League und die Wiedervereinigung mit Arbeloa oder einen bleibenden Aufenthaltsort in Madrid.

Mastantuono wäre in einer ähnlichen Situation, da er wahrscheinlich hinter Arda Guler und Brahim Diaz stehen würde, und wenn er sich erholt, Rodrygo auf dem rechten Flügel. Fulham hat Real Madrid um eine Leihbasis für den argentinischen Spieler für eine Saison und eine Kaufoption gebeten – eine ähnliche Situation wie Endrick und Lyon in der vergangenen Saison. Angesichts der großen Investitionen in den noch 18-jährigen Stürmer wird Real Madrid sorgfältig überlegen wollen, wie es mit Mastantuono umgehen soll, der bisher nicht auf dem erwarteten Niveau gespielt hat.