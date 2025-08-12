Arbeitslose Erwachsene in China zahlen für die Teilnahme an Scheinbüros

HQ

Stellt euch vor, für die Arbeit bezahlen zu müssen. Es ist eine Realität für eine wachsende Zahl junger Menschen in China, die lieber in ein Scheinbüro gehen, als den ganzen Tag zu Hause zu verbringen, während sie arbeitslos sind.

Shui Zhao verlor im April 2024 sein Lebensmittelgeschäft. Seitdem zahlt er 30 Yuan (etwa 3 Pfund), um in ein vorgetäuschtes Büro zu gehen. Er hat Kollegen, einen Platz zum Arbeiten mit Computer, WLAN und wird ermutigt, nach richtigen Jobs zu suchen oder sein eigenes Unternehmen zu gründen.

"Es ist, als würden wir als Gruppe zusammenarbeiten." Zhao sagte der BBC. Einige andere Unternehmen, die ähnliche Geschäfte betreiben, bieten auch Snacks, Mittagessen und Getränke als Teil der täglichen Gebühr für die Nutzung des "Büros" an.

Chinas Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 14 Prozent, aber aus dem Engagement dieser vorgetäuschten Arbeitsprogramme geht klar hervor, dass junge Menschen arbeiten wollen. Für einige junge Hochschulabsolventen kann die Situation noch angespannter erscheinen, denn wenn sie innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Universität keinen Arbeitsnachweis erbringen, erhalten sie möglicherweise kein Diplom. Die Vorgabe, im Büro zu arbeiten, kann ein Weg sein, dies zu umgehen und gegen das Gefühl der Machtlosigkeit anzukämpfen, das viele junge Chinesen empfinden, wenn sie zum ersten Mal in die Arbeitswelt eintreten.