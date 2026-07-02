Arbeitnehmer in Deutschland können sich nicht mehr telefonisch krankmelden

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Deutschland verschärft nun die Regeln zum Krankheitsurlaub. Im Rahmen eines umfassenderen Reformpakets kündigte Kanzler Friedrich Merz an, dass Mitarbeiter sich nicht mehr krankmelden können. Stattdessen müssen sie ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.

Merz rechtfertigt die Änderung damit, dass die Krankheitsurlaubsquoten des Landes ein Niveau erreicht haben, das die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Landes negativ beeinflusst.

Wenig überraschend stieß die Entscheidung auf erhebliche Kritik. Unter anderem warnen Ärzte, dass die Anforderung von persönlichen medizinischen Attesten zu einer erhöhten Belastung des Gesundheitssystems und mehr Patienten in Wartezimmern führen wird. Es wird auch argumentiert, dass Menschen mit ansteckenden Krankheiten sich gezwungen fühlen können, ihr Zuhause zu verlassen, um ein Zertifikat zu erhalten. Die Reform hat auch eine lebhafte Debatte in den sozialen Medien ausgelöst.