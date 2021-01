Arbeitet NDcube an einem neuen Mario Party?

You're watching Werben

Vor kurzem sind wir auf Stellenausschreibungen von NDcube aufmerksam geworden, einem internen Nintendo-Team, das letztes Jahr 51 Worldwide Games produziert hat. Das Unternehmen bietet Bewerbern eine Werbebroschüre an, in der Informationen über vergangene und aktuelle Projekte des Studios enthalten sind. Eines der abgebildeten Bilder deutet ein neues Spiel an und obwohl nicht wirklich klar ist, worum es sich dabei handeln könnte, hoffen viele Leute nun darauf, dass wir bald eine neue Installation des beliebten Partyspiels Mario Party zu Gesicht bekommen.

Auf dem N64, dem Gamecube und der Nintendo Wii wurden je drei Mario-Party-Games veröffentlicht. Auf der Wii U erschien leider nur Mario Party 10 und der letzte Ableger der Reihe Super Mario Party stammt aus dem Jahr 2018 für die Nintendo Switch. Dieses Spiel wurde von NDcube entwickelt und es konnte sich über 12 Millionen Mal verkaufen. Interesse an der Marke besteht also nach wie vor.

