Arbeiter stirbt, nachdem er unter eingestürztem mittelalterlichen Turm in der Nähe des Kolosseums in Rom eingeklemmt wurde

Ein rumänischer Bauarbeiter, der 11 Stunden lang unter den Trümmern des Torre dei Conti, einem mittelalterlichen Turm im Zentrum Roms, eingeschlossen war, ist gestorben, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Teile des 29 Meter hohen Turms, der sich nur wenige Schritte vom Kolosseum befindet, stürzten am Montagmorgen ein, wobei ein zweiter teilweiser Einsturz 90 Minuten später stattfand, als Feuerwehrleute bereits vor Ort waren, wie Videos in den sozialen Medien zeigten.

Rettungskräften gelang es, den Arbeiter am späten Montag herauszuziehen, aber er erlitt einen Herzstillstand und wurde am frühen Dienstag für tot erklärt, wie das Krankenhaus mitteilte. Das Opfer wurde als Octav Stroici identifiziert, bestätigte das rumänische Außenministerium in einer Erklärung auf X und sprach seiner Familie sein Beileid aus.

Ein zweiter rumänischer Arbeiter wurde kurz nach dem ersten Einsturz gerettet und liegt mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, während zwei weitere leichte Verletzungen erlitten. Es wurden keine Feuerwehrleute verletzt.

Historischer Turm in Restaurierung

Der Torre dei Conti , der im frühen 13. Jahrhundert von Papst Innozenz III. für seine Familie erbaut wurde, war einst eines der höchsten Bauwerke Roms (ursprünglich doppelt so hoch wie heute), bevor Erdbeben im 14. und 17. Jahrhundert einen teilweisen Abriss erzwangen.

Der Turm, der seit 2006 geschlossen war, wurde im Rahmen eines vierjährigen EU-geförderten Projekts saniert, um ihn in ein Museum und einen Konferenzraum umzuwandeln. Der Ort entlang der Via dei Fori Imperiali bleibt abgesperrt.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drückte ihr Beileid aus, während Beamte bestätigten, dass strukturelle Bewertungen im Gange sind, um die Stabilität des verbleibenden Turms zu bestimmen.