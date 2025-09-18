Arbeiter brechen endlich Tunnel unter den Alpen durch, der Italien und Österreich verbindet

HQ

Nach jahrelanger Arbeit haben Ingenieure die letzte Felsbarriere eines großen Tunnels durchbrochen, der Italien und Österreich verbindet, ein Meilenstein in Europas Bestreben, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Strecke, die zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ausgebaut werden soll, wird die Fahrzeiten über den Alpenpass erheblich verkürzen und einen saubereren und effizienteren Verkehr unterstützen. Beamte bezeichnen den Durchbruch als historisch für beide Nationen und für die europäische Infrastruktur. Es wird erwartet, dass der Tunnel die Handelsmuster neu gestalten und gleichzeitig den Verkehr in einem der am stärksten befahrenen Gebirgskorridore des Kontinents entlasten wird. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!