Arbeiten Sie mit einem Freund zusammen, um Ihr kostbares Ei in Sicherheit zu bringen An Eggstremely Hard Game

Das Summer Game Fest 2026 erweist sich als eine der besten Ausgaben in der Geschichte des Events, das dieses Jahr sein siebtes Jubiläum feiert. Wir sagen das, weil wir noch nicht einmal die Hälfte des Programms erreicht haben und bereits eine ziemlich solide Reihe großer Ankündigungen hatten, die uns alle sprachlos gemacht haben, voller Spannung, Action und Terror. Und zwischen all diesen Ankündigungen hat Geoff beschlossen, heimlich eine kleine Ankündigung für ein spanisches Indie-Spiel einzubauen, das nächsten Monat ebenfalls erscheint: An Eggstremely Hard Game.

Es ist ein sogenanntes 'Friendslop'-Spiel, in dem du und ein Freund als ein Entenpaar spielt, die ein Nest mit ihrem kostbaren Ei in Sicherheit tragen müssen, während sie sich durch völlig instabiles Gelände bewegen. Es sieht aus wie eines dieser Chained Together-ähnlichen Spiele, bei denen ein kleiner Fehler das ganze Team ruinieren kann.

Jedenfalls sieht es nach einem brillanten Konzept aus, und wir müssen nicht lange warten, um es zu spielen, denn An Eggstremely Hard Game erscheint nächsten Monat, am 24. Juli, auf Steam. Sieh dir unten den Trailer an.