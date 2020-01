Arbeiten an Shenmue 4 beginnen offenbar bald

Shenmue 3 ist eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte, die Fans so schnell sicher nicht vergessen werden. Das Spiel hat 18 Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Teils die noch unbeendete Geschichte aufgegriffen, nur um sie beinahe unangetastet minimal voranschreiten zu lassen. Der Schöpfer der Serie, Yu Suzuki, hat bereits mehrfach den Wunsch geäußert, mit der Reihe fortzufahren, doch dafür fehlt es ihm an Kapital, was uns überhaupt erst zur initialen Kickstarter-Kampagne des dritten Teils führte.

Nun gibt es jedoch Hinweise darauf, dass die Produktion von Shenmue 4 zumindest im Gespräch steht. Das Animationsstudio Lakshya Digital hat Studio YS Net dabei geholfen, Charaktermodelle für Shenmue 3 zu erarbeiten. In ihrer Neujahrsbotschaft erinnern sie sich an die Zusammenarbeit, die sie für "Shemue IV" vertiefen werden:

"Dank des Vertrauens, das uns Yu Suzuki, CEO von YS Net Inc., und das gesamte Team entgegengebracht hat, können wir echte Partner sein und effektive Lösungen anbieten, um qualitativ hochwertige Inhalte zum besten Preis zu liefern. Wir freuen uns sehr darauf bald an Shenmue IV zu arbeiten!"

Diese Aussage ist beileibe keine Bestätigung und wurde vielleicht als Witz gemeint, der in der Übersetzung verloren gegangen ist. Doch womöglich sehen wir auf der nächsten E3 wieder einen Pitch für eine Kickstarter-Kampagne? Auf jeden Fall sollte Suzuki in Zukunft mit einem schnelleren Tempo arbeiten, als zuvor. Nicht all seine Fans können 18 weitere Jahre auf das Kapitel 4 warten...