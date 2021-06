Arbeiten am Nachfolger von Bloodstained: Ritual of the Night starten sobald Teil 1 fertiggestellt wurde

You're watching Werben

Schon vor ein paar Tagen kündigte die Muttergesellschaft des Publishers 505 Games in einem Geschäftsbericht eine "zweite Version" von Bloodstained: Ritual of the Night an. Bei dieser Gelegenheit wurden keine Details mitgeteilt, doch Fans äußerten Bedenken, nachdem sie vom Entwicklungsstart eines zweiten Spiels gehört haben.

Entwickler Artplay Inc. hat nun bestätigt, dass dieser Titel noch sehr früh in der Entwicklung stecke. Die Arbeiten an diesem Projekt werden erst dann vollständig beginnen, sobald das erste Spiel abgeschlossen und fertiggestellt wurde, schreiben die Verantwortlichen heute ins Internet. Es sind weitere Inhalte für das originale Bloodstained: Ritual of the Night geplant und diese werden wie versprochen ausgeliefert, ehe sich das Team dem Nachfolger widmet.