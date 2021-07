Aragami 2 ist fertig, wandert in die Druckerpresse

Lince Works hat uns heute mitgeteilt, dass das Ninja-Stealth-Spiel Aragami 2 den Goldstatus verliehen bekommen hat. Das bedeutet im Klartext, dass der Titel in der vollständigen Rohfassung erarbeitet wurde und in den Druck wandert, um planmäßig am 17. September auf allen unterstützten Plattformen veröffentlicht zu werden.

Dass diese "Goldmeldungen" ein Relikt aus längst vergessener Zeit sind, die heutzutage dank Update-Mentalität bei vielen Studios nur noch inhaltsleere Phrasen mit einem symbolischen Charakter darstellen, beweist derweil ein britischer Vertriebspartner. Das Unternehmen kommunizierte in einer Pressemitteilung am Vormittag sehr selbstbewusst überraschend hohe Vorbestellerzahlen, eher wir in einem Widerruf erfahren haben, dass es ein "Missverständnis" gegeben habe. Falls ihr also lest, dass das neue Werk von Lince Works bereits vor der Veröffentlichung ein Millionseller sein soll; das stimmt so leider nicht. :)