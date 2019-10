AR-Abenteuer Minecraft Earth startet "in den kommenden Wochen" in Deutschland

Mojang startet heute offiziell die Early-Access-Phase ihres Augmented-Reality-Spiels Minecraft Earth. Neuseeland und Island dürfen bereits loslegen, in Kürze gehen weitere Länder ans Netz. Microsoft Deutschland schreibt, dass Spieler im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) "in den kommenden Wochen" mit dem Frühstart rechnen können. Bis dahin müssen wir uns aber noch gedulden. In dieser Phase platzieren Spieler Bauplatten in der Welt, auf der sie ihre gesammelten Ressourcen für den Bau kleiner Kunstwerke verwenden. Das können mehrere Spieler gleichzeitig machen und wer mit den Schöpfungen anderer Spieler interagiert, sammelt weitere Ressourcen.

