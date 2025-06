Arabella Stanton zeigt ihre perfekte Hermine in neuem Clip

HQ

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass die kommende Serie von HBO, die auf den Harry Potter -Büchern basiert und von Warner Bros. produziert wird, ihre jungen Hauptdarsteller gefunden hat. Dominic McLaughlin wird die Rolle des Harry Potter übernehmen, Arabella Stanton wurde als Hermine Granger gecastet und Alastair Stout wird Ron Weasley spielen. Obwohl uns diese Kinderdarsteller heute noch unbekannt sind, stehen die Chancen gut, dass sie in Zukunft zu bekannten Namen werden, so wie es einst die Schauspieler in den Filmen taten. Da es sich um Neueinsteiger handelt, wissen wir leider noch nicht, ob sie für die Rollen geeignet sind, aber viele sind einfach optimistischer geworden.

Jetzt ist ein neuer Clip aufgetaucht, der Arabella Stanton in einer Szene aus einem Schauspielkurs zeigt. In dem Clip, der nichts mit ihrer Rolle in derHarry Potter kommenden TV-Serie zu tun hat, erinnert ihre Darstellung stark an die Persönlichkeit von Hermine Granger, die viele Zuschauer überzeugt hat. Werfen Sie einen Blick darauf und machen Sie sich bereit, zu Hogwarts zurückzukehren, wenn die Serie 2026 auf HBO Max Premiere feiert.