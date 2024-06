Ara: History Untold Premiere im September

HQ

Viele waren verblüfft, dass das rundenbasierte Strategiespiel Ara: History Untold am vergangenen Sonntag im Xbox Games Showcase fehlte, nachdem es bereits mehrfach gezeigt wurde, was Microsoft nun mit einem sogenannten Deep Dive wettmacht. In knapp einer Stunde verrät es uns wirklich alles, was wir über den Titel wissen sollten und zeigt auch viel aus dem neu angekündigten Age of Mythology: Retold.

Dazu gehört unter anderem das Premierendatum, das für Ara: History Untold auf den 24. September für PC (auch im Game Pass enthalten) verraten wird. Die Idee ist, auch eine Konsolenversion zu veröffentlichen, aber es ist noch nichts über diese Edition bestätigt.

In Ara: History Untold werden wir eine Zivilisation in der Rolle eines prominenten Führers durch die Weltgeschichte führen - wo wir auch unsere eigene schaffen können. Wenn Sie denken, dass das Konzept nach Civilization klingt, nun, mehrere Mitarbeiter des Entwicklers Oxide Games haben in der Vergangenheit tatsächlich für Firaxis gearbeitet, also liegen Sie sicherlich nicht falsch.

Schauen Sie sich das Video unten an und lesen Sie mehr darüber auf Xbox Wire.