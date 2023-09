Ara: History Untold Hands-On: Werfen Sie Ihre Lehrbücher weg

HQ

Wenn Sie sich die meisten 4x-Strategiespiele ansehen, wissen Sie, worauf Sie sich einlassen. Eine gitterbasierte Karte, Sechsecke, Ressourcen zum Sammeln und eine Stadt zum Pflegen. Es ist wirklich grundlegendes Zeug, aber es funktioniert gut. Xbox's neues Strategiespiel Ara: History Untold will diese Kartenstruktur auf den Kopf stellen. Naja, so in etwa. Du verwaltest immer noch dein eigenes Imperium auf einer generierten Karte, aber anstatt dich mit deinem typischen sechseckigen Raster zu befassen, hast du stattdessen große Gebiete, in denen du deine Einheiten platzieren, Ressourcen sammeln und vieles mehr kannst.

Ara: History Untold wird uns von einem Großteil des Teams zur Verfügung gestellt, das an Civilisation V gearbeitet hat (meine persönliche Lieblings-4x-Strategie aller Zeiten), daher war ich ziemlich aufgeregt, mich hinzusetzen und es auf der Gamescom zu spielen. Wenn du deinen Anführer ausgewählt und geladen hast, wirst du sofort die Ähnlichkeiten mit Civ bemerken. Wenn Sie ein wenig zurückspringen, gibt es sogar eine ähnliche Auswahl an Anführern, aus denen Sie wählen können, da Sie aus großen historischen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt auswählen können, um Ihre Nation zu Ruhm und Ehre zu führen. Jeder konzentriert sich auf unterschiedliche Verfolgungsjagden, scheint aber anpassungsfähige Spielstile zu haben, sodass Sie nicht an eine Siegentscheidung gebunden sind, je nachdem, wen Sie zum Beispiel auswählen.

Wie bereits erwähnt, wirst du viele Ähnlichkeiten feststellen, wenn du Civilisation V gespielt hast, wenn du Ara: History Untold startest, aber es gibt auch einige große Unterschiede. Du spawnst mit viel mehr Dingen, die du in Ara: History Untold tun kannst, und kannst sofort einen Späher aussenden, um nach mehr Spielern, Ressourcen und allem, was du sonst noch finden kannst, zu suchen, ohne dass deine Stadt einen bauen muss. Dies rationalisiert das Gameplay und ermöglicht es Ihnen, viel früher loszulegen. Anstatt sich um umherstreifende Barbaren zu kümmern, wird jedes Segment der Karte von einem oder mehreren Tieren bewohnt. Einige davon sind nützlich, wie Kühe, Kamele, Hirsche usw. Aber dann gibt es noch die gefährlicheren Bestien, die du auslöschen musst, wenn du ein Gebiet für dein Volk sicher machen willst. Krokodile, Bären, Nashörner und mehr würden sich als lästige Plagegeister erweisen, und so müssen sie auf die eine oder andere Weise bekämpft werden. Glücklicherweise werden sie dich im Gegensatz zu Barbaren nicht aktiv verfolgen, sodass du mit ihnen umgehen kannst, wann immer du willst.

Nur als Randbemerkung: Alles auf der Karte in Ara: History Untold fühlt sich an, als wäre es wirklich lebendig. Sie können Löwen sehen, die ihrer Beute nachjagen, ein wanderndes Mitglied Ihrer Nation sehen, das weit weg von den Grenzen stolpert. Es bringt eine weitere Ebene in die Immersion und gibt Ihnen weniger das Gefühl, nur ein digitales Brettspiel zu spielen.

Noch eine Anmerkung auf der Karte. Die Segmente sind so groß, dass ich für einen Moment befürchtete, dass nur eine Einheit in der Lage sein würde, sie zu besetzen, was bedeuten würde, dass die Erkundung ein Albtraum wäre. Wie mir jedoch von den Entwicklern mitgeteilt wurde, kann man zwei Einheiten aus verschiedenen Nationen in einem Segment haben, solange man sich nicht im Krieg befindet. Dies wird nicht als Übertretung angesehen, solange Sie nicht durch das Territorium von jemandem tanzen, und es bedeutet, dass Sie nicht frustriert sein werden, wenn eine Einheit von jemand anderem Ihren Weg in den Rest der Welt blockiert.

Ara: History Untold betritt einen überfüllten Raum, aber sein visueller Stil und seine erfrischende Mechanik könnten ihm helfen, zu glänzen. Da es auch für den Game Pass verfügbar ist, werden die Leute zumindest ihren Zeh in dieses neue 4x-Strategiespiel eintauchen. Mit den wunderschönen Karten möchten die Spieler vielleicht einfach lange genug bleiben, um auch den Rest dieses tiefgründigen und befriedigenden Strategieerlebnisses zu erkunden.

