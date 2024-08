Ara: History Untold Hands-On Preview: Eine spannende Ergänzung zum 4X-Strategie-Genre

HQ

Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen und Ara: History Untold zu spielen, das neue 4X-Strategiespiel, das von Oxide Games entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht wurde. Lassen Sie uns nun über die Mechaniken, Innovationen und Herausforderungen des Spiels sprechen – sowie über seine potenziellen Auswirkungen auf das historische Strategiegenre.

Während unserer Spielsitzung hatten wir die Möglichkeit, aus verschiedenen Anführern zu wählen (obwohl noch nicht alle verfügbar waren). Also entschieden wir uns für Tokugawa Ieyasu, den Gründer und ersten Shōgun des Tokugawa-Shogunats. Da nur noch eine Stunde zu spielen sind, haben wir unsere Strategie auf diese Überlegung gestützt: Es ist einfacher zu zerstören als aufzubauen. Also bewaffneten wir uns bis an die Zähne und zogen in die Schlacht.

Das erste, was dir beim Starten des Spiels auffällt, ist die atemberaubende Umgebung mit visuell beeindruckenden Biomen, die von tropischen Regenwäldern bis hin zu trockenen Wüsten reichen. Jeder Bereich der Karte ist so gestaltet, dass er ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Erlebnis bietet. Die Bürger des Spiels reagieren dynamisch auf Gesundheit, Krieg und Wohlstand und verbessern so das gesamte Spielerlebnis. Dieser Detaillierungsgrad trägt zu einem tiefen Eintauchen in die Welt von Ara bei.

Das Ressourcenmanagement in Ara ist komplex und detailliert. Das Crafting-System ermöglicht es den Spielern, Materialien in nützliche Güter zu verwandeln. Dieser Aspekt erfordert eine sorgfältige Planung und ein gründliches Verständnis der Mechanik, um Produktion und Expansion zu optimieren. Diese Komplexität kann zwar eine Herausforderung sein, bietet aber auch ein erhebliches Maß an Immersion und Kontrolle über die Entwicklung eurer Zivilisation.

Eines der innovativsten Elemente des Spiels ist das System der gleichzeitigen Drehungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen rundenbasierten Strategiespielen ermöglicht dieser Ansatz allen Spielern, gleichzeitig Entscheidungen zu treffen und Aktionen auszuführen. Dieser Mechanismus beschleunigt nicht nur das Spieltempo, sondern fügt auch eine zusätzliche Strategieebene hinzu, da die Spieler die Züge ihrer Gegner antizipieren und ihre Pläne entsprechend anpassen müssen.

Das Spiel führt ein Prestigesystem ein, das Erfolg an kulturellen, technologischen und diplomatischen Errungenschaften misst, anstatt sich nur auf die militärische Herrschaft zu konzentrieren. Dieses System fördert eine größere strategische Flexibilität und ermöglicht es den Spielern, ihre Strategien auf der Grundlage ihrer Ziele und persönlichen Vorlieben anzupassen. Prestige wird zu einem umfassenden Maßstab für Erfolg, der mehrere Wege zum Sieg bietet und das Gesamterlebnis bereichert.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature (obwohl wir keine Gelegenheit hatten, es zu testen) ist der Multiplayer-Modus. Mit seiner Kombination aus gleichzeitigen Zügen und Cloud-Unterstützung verspricht das Spiel ein dynamisches und flüssiges Multiplayer-Erlebnis. Die Möglichkeit, asynchron zu spielen, und die Cloud-Integration bieten Flexibilität und individuelle Optionen, die ein kompetitives und kollaboratives Erlebnis ermöglichen, das sich an verschiedene Spielstile anpassen kann.

Ein interessantes Detail war die Interaktion mit der Tierwelt der Karte. Wilde Tiere, wie Bären und Krokodile, bereichern nicht nur das visuelle Umfeld, sondern stellen auch eine echte Herausforderung dar. Anstatt sich nur menschlichen Feinden zu stellen, müssen die Spieler diese natürlichen Bedrohungen bewältigen, was eine zusätzliche Ebene der Komplexität und Strategie hinzufügt. Dieses Feature zeigt, wie Ara Umgebungsrealismus mit Gameplay kombiniert und ein dynamischeres und herausfordernderes Erlebnis bietet.

Das Spiel hat Ähnlichkeiten mit klassischen Spielen wie Civilization V, da beide es den Spielern ermöglichen, Zivilisationen durch verschiedene historische Epochen zu führen. Ara führt jedoch bedeutende Innovationen ein, wie z. B. das System der gleichzeitigen Drehung und den Fokus auf Prestige, die ihn von seinen Vorgängern abheben. Die Möglichkeit, die Karte freier zu erkunden und mit einer vielfältigen Tierwelt zu interagieren, sorgt für ein neues Maß an Immersion und Herausforderung.

Eine Frage, die während des Spielens aufkam, war, wie Ara für Xbox angepasst werden wird. Die detaillierte und facettenreiche Natur des Spiels wirft Bedenken darüber auf, wie die komplexen Mechaniken mit einem Konsolencontroller bewältigt werden können. Die Benutzeroberfläche und die Steuerung müssen optimiert werden, um ein reibungsloses und zugängliches Erlebnis zu gewährleisten, ohne die Tiefe des Spiels zu beeinträchtigen. Dies kann Kontextmenüs, vereinfachte Tastenkombinationen und eine intuitivere Navigation umfassen.

Das Spiel wird mit Unterstützung für eine beeindruckende Auswahl an Sprachen veröffentlicht, um sicherzustellen, dass Spieler auf der ganzen Welt das Erlebnis in ihrer Muttersprache genießen können. Wir hatten sogar die Gelegenheit, mit den Entwicklern darüber zu sprechen, und sie haben uns darüber informiert, dass Ara der Titel mit den meisten unterstützten Sprachen sein wird, den sie je entwickelt haben, was ein bemerkenswertes Engagement für globale Zugänglichkeit widerspiegelt. Diese Lokalisierungsbemühungen umfassen nicht nur Textübersetzungen, sondern auch akribische Aufmerksamkeit für kulturelle und sprachliche Nuancen, um sicherzustellen, dass die Erzählung und die Entscheidungen des Spiels bei jedem Spieler authentisch ankommen, unabhängig von seinem geografischen Standort.

Ara: History Untold entpuppt sich also als aufregende Ergänzung des 4X-Strategie-Genres und verbindet atemberaubende Grafik mit innovativen Mechaniken und einer flexiblen Erzählung. Mit seiner Veröffentlichung am 24. September verspricht dieses Spiel eine herausragende Wahl für Strategie-Enthusiasten zu sein und ein Titel, der die historische Strategie in Videospielen neu definieren könnte.

Ach ja, und übrigens, ich hätte fast vergessen zu erwähnen, wie unser Spiel ausgegangen ist: Ein Teil unserer Armee wurde von einem Dorf ausgelöscht, das wir zu erobern versuchten, und der Rest wurde von einem Bären gefressen. Die Moral von der Geschichte: "Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert". Das nächste Mal versuchen wir also unser Glück mit einer Schrotflinte.