Ara: History Untold erhält sowohl ein neues Update als auch eine Erweiterung

Obwohl beide Spiele in den Bereich der 4X-Strategie fallen, bringt jedes seinen eigenen unverwechselbaren Ansatz für das Spielerlebnis mit.

Ara: History Untold Hands-On Vorschau: Eine spannende Ergänzung zum 4X-Strategie-Genre

am 31. August 2024 um 16 Uhr VORSCHAU. Von Óscar Ontañón Docal

Da wir nur eine Stunde Zeit hatten, haben wir unsere Strategie auf diese Überlegung gestützt: Es ist einfacher zu zerstören als zu bauen. Also bewaffneten wir uns bis an die Zähne und zogen in die Schlacht.