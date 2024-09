HQ

Die Geschichte der Welt lässt sich nur schwer auf leicht verdauliche Weise rekonstruieren. Ara: History Untold versucht, genau das zu tun. Es will zu den beeindruckenden rundenbasierten Strategiespielen gehören, wie Humankind, Old World und Civilisation, und die große Frage ist, ob es gelingt. Denn an kompetenten historischen Strategiespielen mangelt es uns in diesem Genre nicht mehr und deshalb freue ich mich sehr, dass hier versucht wird, etwas Neues zu machen. Es beginnt gut mit wunderschönen Küstenlinien und einer lebendigen Welt, in der man Tiere sehen kann, die sich über die Gebiete auf der Karte bewegen, und die Welt sieht wirklich auffällig aus. Es erinnert mich daran, wie Civilisation V versucht hat, eine realistischere Welt zu schaffen.

Der Hauptunterschied zwischen Ara und anderen in seinem Genre ist die Art und Weise, wie die Welt aussieht. Es gibt keine Quadrate oder Sechsecke, aber Teile der Welt sind um die Natur herum geformt. Dabei kann es sich um Flüsse, Seen oder Berge handeln, und sie können unterschiedliche Looks und Größen haben, was sich viel natürlicher und einladender anfühlt als Sechsecke. Es ist schwer zu unterschätzen, wie anders das Spiel dadurch aussieht. Jedes Gebiet kann auch in kleinere Bereiche unterteilt werden, in denen Gebäude gebaut werden, wenn Sie das Gebiet besitzen. Es erinnert ein bisschen an die Bezirke in Civilisation VI, da man mit diesen Gebäuden dann verschiedene Güter wie Werkzeuge, Einheiten und Nahrung produzieren kann.

Die Herstellung von individuellen Werkzeugen, Lebensmitteln und vielem mehr zeichnet den Titel aus. Mit deren Hilfe kannst du Boni in Produktionsketten anlegen und die Waren mit außerirdischen Mächten tauschen. Das erinnert eher an Anno und The Settlers als an alles andere. Die Verwendung von Werkzeugen oder Lebensmitteln zur internen Produktionssteigerung bringt ihre eigenen Boni mit sich, aber es gibt auch Vorteile, wenn Sie sich dafür entscheiden, die Waren zu verkaufen, so dass es zu einem Balanceakt wird zwischen der Menge, die Sie produzieren, und dem, was Sie mit den Produkten machen. Jeder Build kostet auch Ressourcen verschiedener Art, was eine völlig andere Denkweise erfordert als bei konkurrierenden Titeln.

In Ara: History Untold musst du auch dafür sorgen, dass deine Einwohner zufrieden sind. Das Konzept nennt sich im Spiel "Quality of Life" und ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Sie brauchen Nahrung, Glück, Motivation und Forschung, um erfolgreich zu sein. Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, erhalten Sie Boni und die Mitarbeiter werden wiederum glücklicher, sodass sie auch produktiver werden, sodass Sie die Dinge schneller erledigen können. Eines der wichtigsten Elemente des Titels ist es, eine Zivilisation für die Menschen und nicht nur für sich selbst aufzubauen. Dein Reich kann auseinandergerissen werden und vor große Schwierigkeiten geraten, wenn du dies nicht tust. Das Wohlergehen deiner Bürger zu gewährleisten ist genauso wichtig wie der Aufbau eines Militärs und die Diplomatie mit anderen Nationen in der Spielwelt.

Das Erforschen von Technologien, das Betreiben von Diplomatie und der Handel ähneln anderen Dingen in diesem Genre. Es ist beruhigend, dass so viel von der Kernerfahrung vertraut ist, während es auch einige einzigartige Elemente einführt, da selbst weniger wichtige Funktionen, wie das Zusammenstellen von Formationen, bevor man seine Truppen in die Schlacht schickt, ein wenig anders sind als beispielsweise in Civilisation VI. Das finde ich positiv, denn je nach Ära und Boni kann man verschiedene Soldatentypen zu kleineren Armeen zusammenschustern. Das Spiel muss sich von der Masse abheben, ohne ein Klon von etwas Vorherigem zu werden, also gibt es trotz der Ähnlichkeiten im Gameplay interessante Elemente, die ihm Charakter verleihen. Ein Beispiel dafür sind die Entscheidungen, die Sie in verschiedenen textbasierten Events treffen können.

Das interessanteste Merkmal für mich waren die Dilemmata. Diese können sich auf die Beziehungen zu Nachbarn auswirken oder Sie Ressourcen kosten. Es funktioniert so, dass eine Kurzgeschichte vorgelesen wird und man eine Wahl treffen muss. Ich schätze die Klarheit, dass jede Entscheidung zeigt, was man gewinnen und verlieren kann. Es ist reibungslos und die Benutzeroberfläche macht es Ihnen leichter, egal was Sie tun. Ich fand auch, dass die Enzyklopädie die Informationen, die die Benutzeroberfläche bot, gut ergänzte, da sie umfassend ist, aber geschätzt wurde, wenn ich bestimmte Spielsysteme nicht verstand.

Wenn du in die Eisenzeit kommst, hast du wahrscheinlich schon ein paar Städte mit Straßen und einem florierenden Handelssystem zwischen ihnen gebaut. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich das Fundament, das du im ersten Zeitalter gelegt hast, zu zeigen beginnt. Die Ressourcen, die du erstellt hast, und andere Dinge, die du gebaut hast, werden im Laufe der Zeit nach und nach aufgewertet und verleihen jeder Stadt ein ziemlich unverwechselbares Aussehen. Was du nicht aufrüstest, trägt auch dazu bei, wie sie aussehen, und wenn du auf deine Gebäude heranzoomst, kannst du sehen, wie die Bewohner herumlaufen und Dinge in der Stadt tun. Sie verraten, was die Leute von dir denken und wie sich die Bewohner fühlen, genau wie bei Old World, denn hier will uns Oxide Games den Bewohnern näher bringen als in anderen historischen 4X-Alternativen.

Dank des Fokus auf das Kleine und das Große hat dieser Titel eine Tiefe und je nach Schwierigkeitsgrad wird man ziemlich schnell daran erinnert. Die höheren Einstellungen waren brutal, während man in den leichteren Einstellungen mit ein paar zu vielen Dingen davonkommen konnte. Die Schwierigkeitsoptionen bestimmen, wie viele Boni Sie oder die Computergegner erhalten und wie aggressiv sie sind. Ich hatte zwar gehofft, dass der Computer ein wenig anders spielt und vielleicht schlauer wird, aber das ist nicht der Fall, aber man muss vorsichtig sein, da die beiden schwächsten Zivilisationen an der Wende jeder Ära dauerhaft aus der Kampagne eliminiert werden. Wählen Sie also Ihren Schwierigkeitsgrad mit Bedacht.

Leider hat der grafisch beeindruckende Aspekt seinen Preis. Während du einen Großteil der Karte erkundest und die Städte wachsen, beginnt der Titel, dich mit höheren visuellen Einstellungen zu verzetteln. Die Leistung ist sicherlich nicht so, wie sie sein sollte, und ich hatte das Pech, ziemlich niedrige Bilder pro Sekunde zu bekommen, und das Erlebnis fühlte sich nach einer Weile träge an. Selbst als ich verschiedene Einstellungen herunterschraubte, blieben einige Leistungsprobleme bestehen. Das ist etwas, was die Entwickler beheben müssen, und ich glaube nicht, dass alles vor dem Start behoben sein wird.

Der Sound ist nicht so schlecht wie die Leistung, da das Spiel gut klingt, aber der Musik fehlt es ein wenig an Persönlichkeit. Ich denke, man könnte seine eigene Musik im Hintergrund haben, ohne dass sie das Erlebnis beeinträchtigt. Mein Vorschlag wäre, mehr Volksmusik in den frühen Zeiträumen zu haben, da man vor allem historische Erfahrungen zulassen sollte, um mehr zeitgenössische Musik zu bieten, wenn das Budget reicht. Eine Zeitreise hat ein großes Potenzial, abwechslungsreichere und epochalere Musik zu bieten.

Ich mag die Anpassungsmöglichkeiten, die uns angeboten werden; Sie sind robust und Sie können diese nach Bedarf anpassen. Dies wird auch deutlich, wenn du ein neues Spiel startest, da du aus vielen Anführern und Zivilisationen wählen kannst, die je nach Zeitraum, Boni und historischem Hintergrund leicht unterschiedliche Kleidung haben. Die Welten sind einfach zu erschaffen mit einer guten Vielfalt an Biomen, aber leider denke ich, dass sie so hätten gemacht werden können, dass die Biome auch die Kulturen mehr beeinflussen. Wie wenig diese in dem Genre verwendet werden, wird besonders deutlich, wenn man gerade Frostpunk 2 gespielt hat, aber Ara hat viel Potenzial, um sich mit zukünftigen Erweiterungen zu entwickeln.

Obwohl Oxide Games sich von anderen ähnlichen Spielen inspirieren ließ, gibt es hier viele frische Elemente, die sie gut gemacht haben. Ara: History Untold ist schön anzusehen, bietet Komplexität und trifft sein Konzept mit Bravour, aber es fehlen die Anpassungsmöglichkeiten, die seine Konkurrenten bieten, und es ist technisch minderwertig. Es hat großes Potenzial, eine wirklich brillante Ergänzung des Genres zu werden, wenn die Entwickler die großen technischen Probleme und Balanceprobleme beheben und den Titel richtig aktualisieren können, um das Spiel zu etwas zu machen, das auch den Test der Zeit überlebt. Wenn du das Genre liebst, gibt es hier viel zu lieben, das auch das Potenzial hat, zu wachsen und in Zukunft noch besser zu werden.