Aquaman arbeitet mit Jeff the Land Shark im neuesten Marvel Infinity Comic zusammen

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Trotz ihrer erbitterten Wettbewerber in allen Bereichen des Unterhaltungsgeschäfts scheuen sich Marvel und DC nicht davor, sich zusammenzutun und ihre riesigen Charakterportfolios zusammenzubringen. Zu diesem Zweck umfasst eine der neuesten Kollaborationen kleinere One-Shot-Geschichten, darunter in der Vergangenheit Thor und Shazam!, und nun führt uns die nächste Option tief unter die Meereswellen.

Das Crossover, auf das ihr alle gewartet habt, ist endlich eingetreten, denn Jeff, der Landhai, und Aquaman kommen für ein Abenteuer zusammen, bei dem die beiden mit Ken, dem Kaiju, kämpfen, der Coney Island terrorisiert. Die vollständige Zusammenfassung erklärt Folgendes.

"In It's Jeff/Aquaman, es ist kein Tag am Strand, an dem Ken der Kaiju Coney Island terrorisiert! Es wird die aquatische Allianz brauchen, von der du nur zu träumen gewagt hast, um das Blatt zu wenden, denn Jedermanns Lieblings-Landhai, Jeff, und der legendäre Aquaman schließen sich zusammen, um den Tag zu retten!"

Dieser Crossover-Comic ist jetzt auf Marvel Unlimited verfügbar, aber wenn du lieber eine physische Kopie bevorzugst, wird er ab dem 22. April in Comicläden verkauft. Was die Kreativen hinter dem Projekt betrifft, so ist Jeff the Land Shark-Schöpferin Kelly Thompson die Autorin, während Andres Genolet der Zeichner und Coverkünstler ist. Wie auf dem Cover zu sehen, kannst du das unten sehen.

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