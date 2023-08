Aquaman and the Lost Kingdom wird voraussichtlich sein Veröffentlichungsdatum beibehalten

Aquaman and the Lost Kingdom wird noch am 20. Dezember 2023 in die Kinos kommen, aber andere Warner Bros.-Filme könnten sich verzögern.

Diese Nachricht stammt aus einem Bericht von Variety, in dem das Outlet behauptet, eine offizielle Bestätigung gehört zu haben, dass das Veröffentlichungsdatum von Aquaman nicht verschoben wird. Unter den Filmen, die sich verzögern könnten, ist Dune: Part II wahrscheinlich der größte Name.

Warner Bros. erwägt, diese Veröffentlichung zu verschieben, da die SAG-AFTRA-Streiks Schauspieler daran hindern würden, für den Film zu werben. Wenn man bedenkt, dass Dune: Part II eine hochkarätige Besetzung hat, könnten sie sicherlich helfen, es zu bewerben, aber es gibt bereits eine gute Vorfreude auf die Fortsetzung. Natürlich könnte dies behoben werden, wenn sich die Studios im Voraus mit den Gewerkschaften zusammensetzen würden, aber es wird auch berichtet, dass viele der großen Unternehmen in Hollywood hoffen, die Streiks abzuwarten, bis Schauspieler und Autoren beginnen, ihre Häuser zu verlieren.