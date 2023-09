Aquaman and the Lost Kingdom vollständiger Trailer für Donnerstag versprochen

Wenn Sie vergessen haben, dass Warner Bros. und DC beabsichtigten, das Jahr 2023 mit einem brandneuen Aquaman-Film abzuschließen, dann machen Sie sich keine Sorgen, wir haben es auch getan. Die Unterhaltungstitanen waren in letzter Zeit miserabel bei der Vermarktung ihrer DC-Filme, mit Ausnahme von The Flash, wenn Sie also dachten, dass sich der nächste Aquaman inmitten der anhaltenden Hollywood-Streiks auf 2024 verschieben könnte, haben wir das auch getan, aber das wurde inzwischen als Teaser-Trailer für Aquaman and the Lost Kingdom ist jetzt eingetroffen und hat versprochen, dass der Film am 20. Dezember erscheinen wird, und dass ein vollständiger Trailer am Donnerstag debütieren wird.

Im kurzen Teaser-Trailer sehen wir Jason Momoa wieder als Arthur Curry/Aquaman, der sich der wiederkehrenden Bedrohung durch Black Manta stellt, der Aquamans Leben als Rache für den Tod seines Vaters in Stücke reißen will.

Da seit dem öffentlichkeitswirksamen Prozess zwischen Depp und Heard viel darüber gesprochen wurde, welche Rolle Amber Heard in dem Film spielen wird, scheint dieser Trailer, obwohl er die Schauspielerin in seiner Beschreibung immer noch erwähnt, Heards Mera kein einziges Mal auf sinnvolle Weise zu zeigen. Seht euch den Trailer unten an.