Aquaman and the Lost Kingdom Trailer wechselt von niedlich zu brutal

Vor ein paar Tagen hat uns Paramount einen sogenannten Teaser-Trailer zur Verfügung gestellt, der verriet, dass wir am Donnerstag die Vollversion für Aquaman and the Lost Kingdom erhalten würden. Sie hielten Wort.

Der erste offizielle Trailer zu Aquaman and the Lost Kingdom lässt es so aussehen, als müsste Jason Momoas Arthur Curry zwischen dem Vater seines süßen Babys und dem Kampf gegen einen weitaus mächtigeren Black Manta wechseln. Nicht gerade einfach, wenn er auch wieder mit Orm vereint ist. Schließlich ist es vielleicht ziemlich bezeichnend, dass wir darin nur einen winzigen Blick auf Amber Heard sehen.

Aquaman and the Lost Kingdom soll immer noch am 20. Dezember Premiere haben, also werden Sie Teile Ihres Urlaubs damit verbringen, es zu sehen?