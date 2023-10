Aquaman and the Lost Kingdom behauptete, ein Albtraum gewesen zu sein

HQ

Wenn Sie gehofft haben, dass der kommende Aquaman and the Lost Kingdom entweder eine rettende Gnade oder ein positiver Abschied für das DC Extended Universe sein wird, dann werden die jüngsten Anschuldigungen und Behauptungen, über die Variety berichtet hat, Sie zweifellos beunruhigen.

Weil Variety einen Bericht veröffentlicht hat, der besagt, dass die Dreharbeiten des Films eine sehr schwierige Situation waren, bei der Jason Momoa angeblich betrunken am Set auftauchte und sich als Johnny Depp verkleidete, um Amber Heard unter die Haut zu gehen, während sie im Vorfeld ihres massiv öffentlichen Prozesses gegen ihren ehemaligen Ehemann Depp mit eigenen Vorwürfen konfrontiert war.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Insider und andere Sprecher erklärt haben, dass Momoa nicht betrunken am Set aufgetaucht sei und sich auch nicht als Depp verkleidet habe, sondern wie Momoa es oft tue, in einem "Bohème-Stil" gekleidet.

Hinzu kommt, dass Warner Bros. Heard nach dem Debüt des Originals im Jahr 2018 aufgrund mangelnder Chemie mit der Besetzung eigentlich ganz aus dem Film herausschneiden wollte, aber Elon Musk, Heards ehemaliger Freund, schaltete sich ein und drohte Warner mit einem Brief der "verbrannten Erde", in dem er versprach, "das Haus niederzubrennen", wenn die Schauspielerin nicht für die Fortsetzung zurückkehren würde.

Als ob das alles noch nicht genug wäre, wird erwähnt, dass der Film ein Budget von 215 Millionen US-Dollar hat, was angesichts des bisher bestenfalls minimalen Marketingaufwands wahrscheinlich bedeutet, dass der Film an den Kinokassen rund 250 Millionen US-Dollar einspielen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Da The Flash und Shazam! Fury of the Gods nur 400 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielten, könnte dies eine Herausforderung sein, selbst für eine Fortsetzung eines Milliarden-Dollar-Films.

Aquaman and the Lost Kingdom kommt am 20. Dezember 2023 in die Kinos.