Aqua Jet sorgt in Arcade Archives 2 für Furore

Die Hamster Corporation entstaubt weiterhin alte Klassiker aus den Archiven von Namco, und jetzt ist Aqua Jet an der Reihe. Dies ist ein echter Knaller aus der Vergangenheit, der es aus verschiedenen Gründen nie auf die Konsolen geschafft hat und in Spielhallen weggesperrt blieb. Die bevorstehende Veröffentlichung wird Teil von Arcade Archives 2 sein, das uns bereits hervorragende Portierungen von Ridge Racer und Air Combat 22 beschert hat.

Genau wie die beiden vorherigen Titel lief Aqua Jet auf Namcos System 22-Hardware, die sich in den späten 90er Jahren dank ihrer texturierten Polygone und ihrer konstanten Bildrate einen Namen machte. Der ursprüngliche Aqua Jet Arcade-Automat bot ebenfalls ein einzigartiges Erlebnis – die Spieler standen auf einem Jetski, den sie von einer Seite zur anderen kippen konnten, während ihnen kühle Luft ins Gesicht blies, um Geschwindigkeit zu simulieren.

Es ist also längst überfällig, diesem Spiel etwas Zeit im Rampenlicht zu geben, auch wenn es ohne den "lüfterbetriebenen Geschwindigkeitsschub" auskommt. Es ist ein wahres Juwel aus einer vergangenen Ära und etwas, das sich jeder Fan von unbeschwerten, geradlinigen Arcade-Rennen ansehen sollte.

Werden Sie Aqua Jet abholen?