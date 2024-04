Aprilscherze? "FIFA 2K FC wird morgen enthüllt und erscheint dieses Jahr"

HQ

Fakten von Fiktion zu trennen, ist an Tagen wie heute schwierig. Die Welt feiert heute ihren eigenen Aprilscherz, daher ist es möglich, dass viele der Dinge, die in den kommenden Stunden angekündigt werden, nur ein gut gemachter Streich von jemandem vor seinem Computer sind. Wir können diese Informationen jedoch nicht ignorieren, da es Präzedenzfälle gibt, die darauf hindeuten.

Wie wir bereits im Februar berichteten, deutete der sonst so zuverlässige Insider Kurasakis an, dass die FIFA mit dem allmächtigen Sportwettenunternehmen 2K einen neuen Partner gefunden haben könnte, um ihre Videospiellizenz weiter zu verwerten.

Anscheinend hat Kurasakis auf X/Twitter noch einmal darüber gesprochen und erklärt, dass der Deal abgeschlossen sei und dass der Titel des Spiels "FIFA2KFC" sei und schon morgen vorgestellt werde, was natürlich viele vermuten ließ, dass es sich um einen Streich handeln könnte. Darüber hinaus konnten viele Nutzer nicht anders, als bei dem Akronym der bekannten Fast-Food-Marke mit den Lippen zu schmatzen.

Der Name scheint sicherlich lächerlich, aber 2K wäre in der Tat die beste Option, um FIFA gegen seine ehemaligen Partner Electronic Arts und seinen aktuellen EA Sports FC 24 antreten zu lassen. 2K hat derzeit keine Fußballtitel in seinem Katalog, und obwohl es andere Optionen wie eFooball 2024 (Konami) oder die kommende UFL von Strikerz Inc. gibt, dürfte die Leidenschaft (und das Versprechen großer Gewinne mit einem Titel des Starsports) dem Studio nicht verborgen geblieben sein.

Was haltet ihr von FIFA 2K FC: Unschuldige oder bevorstehende Ankündigung?