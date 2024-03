Apples WWDC-Event ist für den 10. Juni geplant

HQ

Apple hat ein festes Datum festgelegt, wann es in diesem Jahr seine jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) veranstalten wird. Die Veranstaltung, die vom 10. bis 14. Juni stattfinden soll, bietet persönliche Elemente für Entwickler und Studenten, wird aber auch vollständig online gestreamt, um der Welt die Upgrades und Verbesserungen zu präsentieren, die Apple für seine Geräte und Software geplant hat.

Insbesondere Apple hat erklärt, dass es "die neuesten iOS-, iPadOS-, macOS-, watchOS-, tvOS- und visionOS-Fortschritte ins Rampenlicht rücken wird".

Apple hat nicht viel mehr darüber verraten, was die WWDC in diesem Jahr bieten wird, verspricht aber, dass weitere Informationen bekannt gegeben werden, wenn wir uns der Veranstaltung nähern. Für diejenigen, die persönlich teilnehmen möchten, findet die WWDC in Apple Park in Cupertino, Kalifornien, statt.