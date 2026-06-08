Apples WWDC 2026 steht bevor – was erwartet Sie?

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Apples WWDC (Worldwide Developers Conference) findet von Montag, dem 8. Juni, bis Freitag, dem 12. Juni, statt. Aber das Interessante ist die Keynote, und wir erwarten große softwarebezogene Ankündigungen.

Die WWDC 2026-Keynote findet am Montag, den 8. Juni, um 18:00 Uhr BST (19:00 MEZ) statt. Sie findet im Apple Park in Cupertino, Kalifornien, statt und Sie können sie auf Youtube ansehen.

Was können wir erwarten? Laut Tech Radar wird iOS 27 voraussichtlich der Hauptfokus der WWDC 2026 sein, und Apples nächstes großes Software-Update wird eine Überarbeitung von Siri beinhalten. Konkret wird erwartet, dass Apple seinen Sprachassistenten stärker zu einem echten KI-Chatbot macht und die Möglichkeit einführt, natürliche Sprache zu verwenden, um Abkürzungen in der Shortcuts-App zu erstellen, sowie eine neue Option "Create a Pass" für Apple Wallet.

Vielleicht bekommen wir Anpassungen am Aussehen der Apple-Liquid Glass-Oberfläche, Designänderungen für die Kamera- und Wetter-Apps, Verbesserungen bei der Autokorrektur und "und mehr".

Apple wird voraussichtlich auch iPadOS 27 vorstellen, das vermutlich ähnliche Funktionen wie das neue iOS enthalten wird. Dann könnten wir macOS 27 sehen, das eine Überarbeitung von Liquid Glass bekommen könnte. Und schließlich watchOS 27, von dem gemunkelt wird, dass es neue Zifferblätter bekommt.

Apple präsentiert vielleicht neue Hardware, aber der Fokus liegt meist auf Software.