Apples WWDC 2023-Show für Juni geplant

Apple hat ein Datum festgelegt, wann sein jährliches Worldwide Developer's Conference im Jahr 2023 stattfinden wird. Die Veranstaltung findet vom 5. bis 9. Juni statt und bietet eine Reihe von Aktivitäten und Showcases, die alle im Apple Park in San Francisco, Kalifornien, und digital für Zuschauer auf der ganzen Welt stattfinden.

Während die Apple's WWDC23-Show in diesem Jahr verschiedene persönliche Möglichkeiten für Entwickler und Studenten verspricht, wird die Veranstaltung auch eine Keynote und eine State of the Union-Präsentation bieten, bei der wir erwarten, dass der Tech-Riese die erstere nutzen wird, um iOS 17 und verschiedene andere neue Betriebssystem-Upgrades in seinem Portfolio anzukündigen, neben wahrscheinlich auch neuen Hardware-Ankündigungen.

Die große Keynote wird für den 5. Juni angesetzt, also markiert euch dieses Datum in eurem Kalender, wenn ihr sehen wollt, was Apple für seine Fans auf der ganzen Welt bereithält.