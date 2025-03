Apples Worldwide Developers Conference kehrt im Juni zurück

HQ

Jeden Sommer erwarten wir, dass Apple eine seiner Worldwide Developers Conference Shows veranstaltet, wobei dies eine Möglichkeit für Entwickler und Ingenieure ist, ihre Innovationen und Fortschritte mit Apple Software und Technologie zu feiern und zu präsentieren. Normalerweise ist die jährliche WWDC-Messe für Anfang Juni angesetzt, etwa zur gleichen Zeit wie Summer Game Fest, und das ist auch für 2025 der Fall.

Apple hat einen Termin für die WWDC 2025 festgelegt, der vom 9. bis 13. Juni stattfinden wird. Die Veranstaltung wird wieder eine physische Veranstaltung haben, die für den Apple Park in Kalifornien geplant ist, aber ansonsten wird sie auch in ihrer Gesamtheit online zugänglich sein, so dass Menschen aus der ganzen Welt sie genießen und teilnehmen können.

In Bezug auf das, was uns in diesem Jahr erwartet, heißt es: "Entwickler und Studenten können die neueste Apple-Software und -Technologien entdecken, indem sie sich auf die Keynote einstimmen. Sie können die WWDC25 auch die ganze Woche über in der Apple Developer App, der Apple Developer-Website und dem Apple Developer YouTube-Kanal erleben. Die diesjährige Konferenz wird Videositzungen und die Möglichkeit bieten, mit Apple Ingenieuren und Designern in Online-Laboren in Kontakt zu treten."

Werdet ihr dieses Jahr die WWDC einschalten?

