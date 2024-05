Apples neueste Version des iPad Pro ist das bisher dünnste Produkt

HQ

Es kann eine Herausforderung sein, sich jedes Jahr für neue Apple Produkte zu begeistern, vor allem, wenn man bedenkt, wie ähnlich sie einander sind. Aber der diesjährige iPad Pro hat ein paar sehr aufregende Elemente und Stile.

Es wird nicht nur von einem M4-Chip angetrieben und bietet ein Ultra Retina XDR -Display, das OLED-Technologie verwendet, sondern ist auch auf maximale Portabilität ausgelegt, indem es ein Profil hat, das nur 5,1 mm dick ist (5,3 mm dick für die 11-Zoll-Version) und ein Gewicht, das weniger als ein Pfund für die 11-Zoll-Variante und fast ein Viertel Pfund leichter ist als sein Vorgänger für die 13-Zoll-Version. All dies macht dieses iPad Pro zum dünnsten Produkt, das Apple je hergestellt hat.

Um zu sehen, was das alles in der Praxis bedeutet, können Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.