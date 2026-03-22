Apples neuer Laptop verkauft sich wie verrückt

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Apple scheint Gold gefunden zu haben – und es heißt MacBook Neo. Wie einige andere Hersteller spekuliert (und befürchteten), ist Apples neues, preisgünstigeres Modell ein großer Erfolg geworden. Dies wurde von Tim Cook selbst in den sozialen Medien bestätigt, wo er es als den größten Mac-Launch des Unternehmens überhaupt beschrieb.

"Mac hatte gerade seine beste Launch-Woche aller Zeiten für Erstkäufer. Wir lieben es, die Begeisterung zu sehen."

Außerdem sind es nicht nur die Verkaufszahlen, die für Aufsehen sorgen, sondern auch, wer sie kauft. Das MacBook Neo scheint erfolgreich ein völlig neues Publikum angezogen zu haben, wobei der kleine, elegante Laptop für viele der erste Mac-Computer aller Zeiten wurde. Ein großer Teil des Erfolgs ist natürlich auf den Preis zurückzuführen, der deutlich erschwinglicher ist als bei vielen anderen, oft recht teuren Apple-Geräten.

Hast du darüber nachgedacht, dir ein MacBook Neo zuzulegen, oder hast du es vielleicht schon getan?