Apples Behauptung über eine 35-Stunden-iPhone-Batterie gilt nur in ausgewählten Ländern

Tim Cook und seine Crew schwärmten während der großen Veranstaltung am Dienstag von den neuesten iPhone-Modellen. Neben besseren Kameras, frischen Farben und all den üblichen Upgrades war die Akkulaufzeit ein großes Gesprächsthema. Speziell für das Pro-Modell hat Apple bis zu 35 Stunden gestreamtes Video versprochen. Was sie jedoch nicht erwähnten, ist, dass diese Zahl nur für bestimmte Regionen gilt.

Die verlängerte Batterielaufzeit ist exklusiv für die USA, Kanada, Mexiko, Japan, Katar und Saudi-Arabien - Märkte, in denen Apple iPhones nur mit eSIM verkauft. Überall sonst, auch in Europa, müssen sich Käufer mit 28 Stunden für das iPhone 17 Pro und 33 Stunden für das Pro Max begnügen. Trotzdem ist das mit einem Plus von rund 27 Prozent bzw. 13 Prozent eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahresmodellen.