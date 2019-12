Apple-Nutzer laden kostenlos am liebsten Mario Kart Tour herunter

Diese Woche feierte Apple die besten und begehrtesten (im Sinne von "am häufigsten heruntergeladenen") Spiele in New York City und wie Kotakumitteilt, ist Sky: Children of the Light das iPhone-Spiel des Jahres geworden, während Hyper Light Drifter die gleiche Auszeichnung für das iPad erhält (absolut verdient, unsere Meinung nach). Das beste Apple-Arcade-Spiel ist Sayonara Wild Hearts, was ein sehr schöner Titel mit aufregender Musik und audiovisueller Präsentation ist.

Interessanter ist vielleicht die Tatsache, dass Mario Kart Tour das am meisten heruntergeladene, kostenlose Spiel von 2019 bei iOS-Nutzern ist, obwohl es erst im September veröffentlicht wurde. Minecraft steht an der Spitze der bezahlten Charts, was nicht so überraschend ist. Mario Kart Tour ist aufgrund seiner aggressiven Monetarisierungsstrategie jedoch heftigst in die Kritik geraten. Spieler werden nicht nur regelmäßig zu teuren Mikrotransaktionen gedrängt, es gibt gleichzeitig ein Abomodell, das einen Spielmodus und weitere Features hinter einer Bezahlschranke versteckt. Trotzdem wird es von den Spielern gefeiert.

