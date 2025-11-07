Apple wirft anscheinend das Handtuch und bittet Google, ein benutzerdefiniertes Siri LLM zu entwerfen

HQ

Es war sehr öffentlich und sehr gut dokumentiert, wie Apple in letzter Zeit Schwierigkeiten hatte, ihren Onboard-Assistenten Siri zu überarbeiten. Vor einiger Zeit wurden große Versprechungen gemacht, aber wichtige Updates zur Einführung dieser neuen Apple Intelligence -Funktionalität wurden verzögert, und einige sind noch nicht aufgetaucht, einschließlich eines besseren, reaktionsschnelleren Siri.

Und es scheint, als ob Apple jetzt ihren Ehrgeiz aufgegeben hat, diese zukünftige Version des Assistenten von Grund auf selbst zu entwickeln, und das zumindest laut Mark Gurman von Bloomberg.

In der neuesten Ausgabe seines Power On-Newsletters sagt er, dass Apple nun Google auffordert, ein benutzerdefiniertes Gemini LLM zu erstellen, das direkt für Siri funktioniert.

"Berichten zufolge bezahlt Apple Google für die Entwicklung eines benutzerdefinierten Gemini-basierten LLM, das auf Apples eigenem Private Cloud Compute-Framework ausgeführt werden soll. Diese LLMs werden die neue personalisierte Siri- und KI-Websuche unterstützen und wie ursprünglich geplant vollständig privat bleiben."