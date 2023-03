Apple wird 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr ausgeben, um Filme in die Kinos zu bringen

HQ

Apple hat seine Unterhaltungsbemühungen seit dem Start seines Streaming-Dienstes Apple TV+ langsam verstärkt. Der Tech-Riese hat im Laufe der Jahre unzählige A-List-Schauspieler für eine Vielzahl von Filmen und Shows engagiert, von denen viele sogar im Kino zu sehen sind.

Darauf aufbauend will Apple seine Kinobemühungen wirklich verdoppeln, da Bloomberg nun berichtet hat, dass Apple beabsichtigt, 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für die Produktion von Filmen auszugeben, die auch in Kinos auf der ganzen Welt debütieren werden.

Dieser Schritt soll offenbar sein Ansehen in Hollywood stärken und mehr Abonnenten dazu bringen, seinen Streaming-Dienst zu nutzen und zu nutzen, und wird wahrscheinlich mit Martin Scorseses nächster Regiearbeit in Kraft treten, in der Leonardo DiCaprio Killers of the Flower Moon die Hauptrolle spielt.